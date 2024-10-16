舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港

▲ 茶餐廳找續用紫色「僞鈔」，台男收到稱不再來港。

香港的錢幣歷年來不斷推出新版，不同時期大不相同，來港游客未必能辨認。近日，一來港旅遊的台灣遊客在Threads上疑似刻意用簡體字發帖，稱日前於茶餐廳收到紙幣找續是「僞鈔」。許多網民指出，所謂的「僞鈔」是珍貴的1985年系列紙幣，有人質疑其博眼球。

該名台灣游客發帖表示，回到酒店后才發現，日前於旺角茶餐廳收到的找續為2張僞鈔，配圖上的50元紫色紙幣及「FIFTY DOLLARS」字樣與現行流通的紙鈔不同，批評「（茶餐廳）太不老實了，以後不來HK了」。

另外，該游客的Theads賬號主頁標記地點是台灣及香港，並經常用繁體字發帖分享日常，僅該帖改用簡體字。

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舊版紙鈔｜價值高過面值數倍

網民爲其解釋道該紙鈔為舊版50元紙幣，價值更超過面值，「兩張古董」、「紫色那兩張是舊版本50塊，還在流通，而且比新版還珍貴」、「這個不是假幣，是兩張很舊的英治時期的五十元紙幣」，有人打趣道「我是專收假幣的。你不要這些假幣可以跟我換」。

但也有人質疑道「我都懷疑你是明知道紫色50元的價值，po上來炫耀和刷流量了」，並批評道「掌握流量密碼」、「故意用簡體字太壞啦」。

本港拍賣網站和二手交易平台皆該版紙幣發售和「高價回收」，價格高過紙幣面值，視乎印製年份及保存完好程度而定。

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