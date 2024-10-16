  • 28°C
香港時間：20241016日 (三) 20:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港

社會

發布時間： 4 小時前

最後更新： 52 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

茶餐廳找續用紫色「僞鈔」，台男收到稱不再來港。

香港的錢幣歷年來不斷推出新版，不同時期大不相同，來港游客未必能辨認。近日，一來港旅遊的台灣遊客在Threads上疑似刻意用簡體字發帖，稱日前於茶餐廳收到紙幣找續是「僞鈔」。許多網民指出，所謂的「僞鈔」是珍貴的1985年系列紙幣，有人質疑其博眼球。

該名台灣游客發帖表示，回到酒店后才發現，日前於旺角茶餐廳收到的找續為2張僞鈔，配圖上的50元紫色紙幣及「FIFTY DOLLARS」字樣與現行流通的紙鈔不同，批評「（茶餐廳）太不老實了，以後不來HK了」。

另外，該游客的Theads賬號主頁標記地點是台灣及香港，並經常用繁體字發帖分享日常，僅該帖改用簡體字。

絕版鈔票｜糖水舖找續收到48年前$10紙幣　內行人指屬絕版「中張」：執到寶了

點擊圖片放大
+2

舊版紙鈔｜價值高過面值數倍

網民爲其解釋道該紙鈔為舊版50元紙幣，價值更超過面值，「兩張古董」、「紫色那兩張是舊版本50塊，還在流通，而且比新版還珍貴」、「這個不是假幣，是兩張很舊的英治時期的五十元紙幣」，有人打趣道「我是專收假幣的。你不要這些假幣可以跟我換」。

但也有人質疑道「我都懷疑你是明知道紫色50元的價值，po上來炫耀和刷流量了」，並批評道「掌握流量密碼」、「故意用簡體字太壞啦」。

本港拍賣網站和二手交易平台皆該版紙幣發售和「高價回收」，價格高過紙幣面值，視乎印製年份及保存完好程度而定。

【消毒銀紙】台灣外賣員擔心病毒殘留鈔票　洗潔精浸散銀及酒精抹紙鈔「洗錢」

遊日注意｜日本7月初發行新鈔3大場地只收舊鈔　自駕遊泊車售票機只約5成支援新鈔

【紙鈔變廢紙】1.8萬積蓄存放家中10年後驚變廢紙　男子知悉真兇崩潰

相關文章

十一黃金周｜小紅書網民國慶假到尖沙咀餐廳用膳　發文嫌白飯貴：是不是搞錯了
14:37 2024/10/02
十一黃金周｜小紅書網民國慶假到尖沙咀餐廳用膳　發文嫌白飯貴：是不是搞錯了
遊日注意｜日本7月初發行新鈔3大場地只收舊鈔　自駕遊泊車售票機只約5成支援新鈔
11:42 2024/06/19
遊日注意｜日本7月初發行新鈔3大場地只收舊鈔　自駕遊泊車售票機只約5成支援新鈔
絕版鈔票｜糖水舖找續收到48年前$10紙幣　內行人指屬絕版「中張」：執到寶了
13:13 2024/05/28
絕版鈔票｜糖水舖找續收到48年前$10紙幣　內行人指屬絕版「中張」：執到寶了

你可能感興趣

十一黃金周｜小紅書網民國慶假到尖沙咀餐廳用膳　發文嫌白飯貴：是不是搞錯了
14:37 2024/10/02
十一黃金周｜小紅書網民國慶假到尖沙咀餐廳用膳　發文嫌白飯貴：是不是搞錯了
遊日注意｜日本7月初發行新鈔3大場地只收舊鈔　自駕遊泊車售票機只約5成支援新鈔
11:42 2024/06/19
遊日注意｜日本7月初發行新鈔3大場地只收舊鈔　自駕遊泊車售票機只約5成支援新鈔
絕版鈔票｜糖水舖找續收到48年前$10紙幣　內行人指屬絕版「中張」：執到寶了
13:13 2024/05/28
絕版鈔票｜糖水舖找續收到48年前$10紙幣　內行人指屬絕版「中張」：執到寶了
網絡熱話 港元 餐廳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
急症室最長等候時間（10月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月16日 時間16:05）
百年秘書搖籃｜一份「阿拉伯文」筆記回憶昔日聖心商學院　盛產靚秘書細數讀書血淚史
百年秘書搖籃｜一份「阿拉伯文」筆記回憶昔日聖心商學院　盛產靚秘書細數讀書血淚史
消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單
消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單
強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子
強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子