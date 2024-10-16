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施政報告2024｜人才清單加入推動「八大中心」所需人才　「高才通」名單增13間大學、簽證延至3年

社會

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（資料圖片）

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 搶人才 /就業】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。

李家超表示，政府會成立「教育、科技和人才委員會」，由政務司司長主持，統籌推進教育、科技和人才一體化融合發展，擴大銜接連貫，制訂政策推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港。

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李家超指，政府2022年底推出新的輸入人才機制，至今共收到超過38萬宗申請，約16萬名人才攜同家人抵港。未來五年，各行業人力短缺估算約18萬人。為了建立優質人才庫配合發展，當局將革新各項輸入人才機制，包括：

  • 更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才
  • 擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，把計劃內高收入人才的首個簽證期限由兩年延長至三年
  • 優化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，新增渠道吸引年輕及具經驗而人力極短缺的指定技術工種專才來港。新安排將設配額
  • 在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，推進國際高端人才集聚香港
  • 延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「留港╱回港就業安排」的試行安排，為期兩年

協助人才留港發展

人才辦除因應人才個人需求提供協助外，會加強推廣線上平台，提供薪酬、稅務、教育及簽證等全方位資訊，擴大合作伙伴網絡，與業界及僱主團體共辦線上線下招聘會，讓僱主與人才進行直接職業配對。人才辦會再舉辦國際人才論壇，並到海外宣傳。

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