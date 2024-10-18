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飛機鬧劇｜野蠻女子機場內遺失手機　大鬧機艙要求折返怒罵空姐畫面曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【飛機／登機】飛機鬧劇！美國一名女子乘搭航班前往拉斯維加斯途中，疑發現手機遺落在機場登機口，竟要求飛機立即折返，被拒絕後崩潰大鬧機艙，更一度表示自己是「總統」，怒斥空姐種族歧視，誇張言論引發網民熱議。

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飛機鬧劇｜起飛後發現遺失手機 要求折大鬧機艙

綜合外媒及《GBNews》報道，美國一名女子日前乘搭邊疆航空(Frontier Airlines)一班由聖地牙哥飛往拉斯維加斯的航班，起飛後疑發現遺失手機，求空姐立即返回登機口，被拒絕後開始大鬧機艙，多次辱駡空姐，斥自己遭到種族歧視，又表示自己是國家總統，一系列誇張言論令不少乘客都感到非常滋擾。

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飛機鬧劇｜自稱總統怒斥空姐歧視

現場一名乘客將現場畫面拍成影片，分享於社交平台「TikTok」，只見該名女子於飛機內對空姐咆哮，表示自己「是統治這個該死國家的總統」、「我擁有七大洲」，又指對方因種族歧視不願折返：「如果我是白人，穿著西裝，你就會阻止這架該死的飛機。」

誇張言論令部分乘客都忍不住發笑，引起她更大不滿，指著在場乘客大罵：「善有善報，惡有惡報。」又稱自己過去曾目睹邊疆航空從事犯罪活動。

相關內容：飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳 港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊

飛機鬧劇｜誇張行徑引發熱議 網民：同情飛機上乘客

影片曝光後，隨即獲得逾40多萬人次瀏覽，不少人對事主行為都感到無語，對機上乘客感到同情：「這類人應該要被列入禁飛名單。」、「應該患有精神疾病？」、「假如我在飛機上，應該會感到非常不安。」

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飛機鬧劇｜飛機5大衛生黑點

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飛機鬧劇｜飛機上最髒地方前五位排名

  • 第1位：座椅後背托盤桌
  • 第2位：座椅頭枕
  • 第3位：椅背收納網袋
  • 第4位：廁所門鎖
  • 第5位：廁所

資料來源：每日郵報GBNewsTikTok

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