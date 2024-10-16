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施政報告2024｜啟德社區隔離設施設「青年驛站」旅舍　放寬大灣區青年就業計劃資格至29歲或以下

社會

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（資料圖片）

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 青年就業 /青年發展】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。

李家超表示，政府會在啟德社區隔離設施設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置，在南昌社區中心設置「連青人網絡」實體互動平台，並加強與青年人溝通，包括善用新應用程式「HKYouth+」及其他線上媒體。

為加強支援青年發展潛能，政府會在青年廣場開闢全新互動空間及設立視頻工作室；並推出新一輪「青年生涯規劃活動資助計劃」，資助非政府機構優化服務，加強國家元素。香港賽馬會將出資3億元作支持。

李家超指，當局會繼續推展內地及海外交流和實習計劃，優化「大灣區青年就業計劃」，放寬資格至29歲或以下及持副學位或以上學歷，上調向企業發放就業津貼的上限至每月12,000元，並探討雙向安排；另優化「展翅青見計劃」，易名「展翅青年就業計劃」，放寬年齡上限至29歲，並增設大灣區工作實習機會。

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