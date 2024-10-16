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施政報告2024｜開拓中東和東盟旅客客源　制訂十八區美食指南、郵輪旅遊發展行動計劃

社會

撰文： TOPick 港聞組

發布時間： 2 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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施政報告今日發表。（資料圖片）

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 旅遊／郵輪旅遊／生態旅遊】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。

李家超表示，文體旅局今年內公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，重點涵蓋推動文化、體育、生態及盛事等方向。

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開拓生態旅遊方面，當局會發掘更多特色郊外和海岸旅遊路線並完善配套，如印洲塘跳島遊、加快建設「南大嶼生態康樂走廊」、發展前南丫石礦場用地為休閒度假和戶外康樂地帶，及發展尖鼻咀和白泥為生態旅遊節點等。

開拓中東和東盟旅客客源方面，李家超指，當局會積極推動社會各界提升相關旅遊配套，締造對旅客友善的環境，包括在機場提供阿拉伯語資訊和鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，整合提供清真食品的餐廳名單，鼓勵更多商業機構提供合適的設施，例如在酒店內提供禮拜設施，並加強人員培訓，加深他們對接待不同文化背景旅客的認識。

 

施政報告2024丨沙頭角劃每日旅遊限額提升至3000人

至於拓展具特色旅遊產品，當局會香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場和紅磡站臨海用地項目推動遊艇旅遊；積極推動熊貓旅遊、賽馬旅遊等。文體旅局將推廣沙頭角文化生態旅遊路線產品，保安局亦會在今年內把沙頭角開放計劃的每日旅遊限額提升至3000人，及透過人面辨識科技，讓在中英街居住和工作人士試行「無感」暢通方式進出中英街，並會研究應用相關科技配合未來開放中英街的旅遊發展。

推動會展站上蓋及紅磡站周邊發展　制訂十八區美食指南　公布郵輪旅遊發展行動計劃

李家超指，由財政司副司長領導的「盛事統籌協調組」將繼續主動出擊，吸引不同盛事在港舉行，既重質亦重量，拉動零售和酒店業。當局會推動灣仔北會展站上蓋和紅磡站周邊臨海及碼頭用地的發展，提供活動場地，打造成新地標。

旅發局會制訂十八區美食指南，舉辦美食盛事，推廣地區美食。文體旅局亦將在公布《藍圖2.0》時一併公布郵輪旅遊發展行動計劃，提升啟德郵輪碼頭作為母港及會議展覽和活動場地的功能。

旅發局亦會加大面向本地和外地旅客，發展和推廣更多具香港特色的旅遊項目，並利用人工智能等科技提供一站式支援和景點推介。我們亦會推出嶄新傑出服務獎勵計劃，深化落實「好客之道」。

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