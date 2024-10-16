施政報告2024｜已向中央提出恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注　擴大「一周一行」試點城市

▲ 施政報告2024：已向中央提出恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注。

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 旅遊業 / 一簽多行 / 一周一行 / 自助通關】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。

李家超表示，特區政府已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注，以及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等，中央政府有關部門表示將積極研究加速推進。

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▲ 施政報告今日發表。（陳靜儀攝）

放寬柬埔寨、老撾和緬甸「一簽多行」申請門檻

而為促進與東盟往來，李家超指，政府即日起放寬柬埔寨、老撾和緬甸旅遊和商務「一簽多行」申請門檻，以及「一簽多行」簽證有效期由2年增加至3年，去年已放寬的越南同樣受惠。政府同時會設加快審批通道，讓這些東盟國家團體旅客，經本地旅行代理商遞交簽證申請可獲特快處理。

為特邀人士提供自助通關服務

另外，政府會為東盟十國與商貿和發展活動等有關的特邀人士提供自助通關服務，並透過專櫃一站式處理其自助通關及簽證申請，各政策局會協助制訂名單。

政府亦會由即日起全面取消旅客提交抵港或離港申報表要求，使出入境更便捷。

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