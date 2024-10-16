高齡媽媽｜蕭敬騰51歲妻遭老爺催生　盤點圈中超高齡媽媽有年過50成功懷孕

▲ 蕭敬騰51歲太太遭老爺催生，其實圈中真的有女星年過50成功懷孕！

【蕭敬騰/林有慧/超高齡懷孕/50歲以上懷孕/高齡媽媽】37歲台灣歌手蕭敬騰與51歲經理人太太林有慧（Summer）日前在台北補辦婚宴，蕭爸爸致詞時，竟向兒子說：「你老爸老了，你們要添丁，要有這個希望。」這番「催生」言論隨即引起熱議，因為女性35歲以上就會被歸為高齡產婦，不論是受孕機率、懷孕及生產過程風險都更高，而45歲以上自然受孕機率只有1%，所以有網民不留情面指Summer應該已步入更年期，要生B天方夜譚！

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圈中超高齡媽媽｜蕭敬騰老婆遭老爺催生BB

其實只有網民乾著急，Summer早於去年談及生子話題，坦言結婚生子從不在自己的努力清單中，也認為生孩子是因為愛，不生孩子也是因為愛，更拋出金句：「這是一個選擇，不是一個任務」，希望外界別為他們擔心。不過Summer要生B絕不是沒有可能的，因而圈中也有超高齡女星成功懷孕的個案，當中有兩位更是年過50產子，令人鼓舞！

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圈中超高齡媽媽｜古巨基太太Lorraine 52歲產子

現年52歲的古巨基與年長4歲的助手Lorraine，於2014年結婚結束20年愛情長跑，6年後終於一索得男，Lorraine以52歲超高齡誕下兒子Kuson。由於年過50兼低調在美國產子，因此當時外間有很多揣測，有媒體報道更指基仔為生B遍尋中西名醫，如以中藥調理身體，Lorraine亦聽從醫生建議，一早已先行雪卵，並進行人工受孕，雖然花費逾百萬，卻成功造人一索得男！

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雖然面對不同聲音，但兩夫婦懶理，並有子萬事足，不時在社交平台分享囝囝趣事；不過對於遲生仔，基仔也曾坦言希望兒子可為他追回時間：「他幫我追回我的時間，他20歲我已經70歲了，早婚早生沒關係，只要負責任。」

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圈中超高齡媽媽｜黃澤鋒太太陳麗麗 52歲產女

黃澤鋒與太太陳麗麗的愛女「小黃妃」黃熙恩轉眼已5歲，深得大家喜愛。當年陳麗麗以52歲高齡誕下女兒，而且生產過程非常驚險，她剖腹誕女當日，曾因血壓急升突患妊娠毒血症，有中風之危，產後需送入ICU觀察，幸好兩母女最後有驚無險出院。

兩夫妻一直親力親為照顧女兒，沒有長老、外傭幫忙，視湊女為樂，教到小黃妃非常懂性。

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圈中超高齡媽媽｜凍齡女神伊能靜 48歲產女

現年56歲的「凍齡女神」伊能靜和前夫庾澄慶育有1子，於2015年與小10歲的內地男星秦昊再婚，婚後一直想為夫家開枝散葉，終在2016年誕下女兒「米粒」。由於她當時尋48歲超高齡產婦，求子之路絕不輕鬆。

她經歷多次做試管嬰兒，導致身體水腫，看起來暴肥，她坦言那是自己人生最醜的時刻，卻是最堅定的時刻。

圈中超高齡媽媽｜台灣名模林志玲 47歲產子

名模林志玲以47歲之齡榮升做新手媽媽，她於2019年6月宣布跟比她年輕7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）結婚，同年11月17日二人於台灣舉行婚禮。

林志玲曾坦言想當媽媽，終在婚後兩年迎來喜訊，她產後曾接受訪問，被問會否追第二胎，她當時說：「對不起，我真的沒辦法。」當時亦有報導指她早於2014年時進行雪卵手術，雪了9粒卵子為生B作準備，相隔兩年再多雪6粒，一共存放了多達15粒卵子，但她一直未有回應傳聞。

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圈中高齡媽媽｜台灣演員劉若英 45歲產子

影視歌三棲的劉若英出道多年，感情生活相當神秘低調，至2011年突然宣布與中國富商鍾小江結婚。到了2015年，她以45歲高齡產子，所以她格外注重飲食，曾笑指本來以為懷孕後好日子來了，可以用這個藉口亂吃，結果在飲食方面比在準備演唱會時更精打細算，而她過去曾開刀治療雙膝髕骨外，懷孕期間堅持運動控制體重，以免加重膝蓋負擔。

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