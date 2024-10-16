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舌癌丨42歲女歌手鄭美愛證患舌癌三期　自曝病因竟與蛀牙有關

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【舌癌/南韓歌手/鄭美愛/蛀牙/舌頭發炎】蛀牙注意！42歲知名南韓女歌手鄭美愛，於2021年因證實患上舌癌第3期而緊急停工。近日她在綜藝節目《超人回來了》便透露罹癌原因之一，竟是因為蛀牙。

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根據韓國傳媒報導，鄭美愛於綜藝節目《超人回來了》透露了自己當年患舌癌的情況，指當時舌癌的癌細胞已擴散到下巴，最終她的舌頭需切除三分之一，淋巴腺也被大面積切除。手術後，她更有一個月無法發出聲音，因為舌頭動作不自然，導致發音困難。雖然復康過程十分艱辛，但她指一想到家中四個小孩，她便決心振作起來。

至於患癌原因，鄭美愛則語出驚人指懷疑其中一個原因是與蛀牙有關。她解釋，因為舌頭經常被腐爛的蛀牙擦傷，導致她的舌頭一直發炎，最終釀成舌癌。

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舌癌毒性強  惡化速度快

本港腫瘤科專科醫生岑信棠曾受訪表示，舌癌若能在早期被發現及接受治療，治癒率高達8成；惟若到晚期才發現，治癒率會降至一、兩成。由於舌癌毒性偏強，只要3、4個月時間，便會由初期變成晚期，期間更會擴散至身體其他部位，令到治癒機會大大降低。因此，他建議市民一發現有舌癌徵兆，便應及早請醫生檢查，切勿延誤治療。

舌癌5大症狀

舌癌是口腔癌的一種，彰化基督教醫院院長暨台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬曾分享案例，指一名女子舌頭持續潰瘍逾2個月才求醫，最後發現舌頭潰瘍已演變成舌癌，須立即安排做手術切除腫瘤。他提醒若出現以下5大症狀，必須盡快求醫：

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資料來源: 朝鮮日報、腫瘤科專科醫生岑信棠、彰化基督教醫院院長暨台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬

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