施政報告2024｜第三所醫學院落戶北都　 預留80公頃地發展「北都大學教育城」

▲ 施政報告今日發表。（馮漢柱攝）

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 第三所醫學院 / 北都大學教育城 / 北部都會區】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。

李家超表示，政府已在北都預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」，鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式，開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目。在規劃時亦會預留彈性，便利學生宿舍發展。我們計劃在2026年上半年公布「北都大學教育城概念發展綱要」。

此外，元朗南新發展區第二期工程會在明年中開展。牛潭尾初步發展建議短期內公布，當中會預留用地，推動「北都大學教育城」、第三所醫學院及綜合醫教研醫院的發展，接着會在年底公布新界北新市鎮及馬草壟一帶的初步發展建議。今年內亦會啟動北區沙嶺的改劃程序，用作數據中心及相關用途的創科用地將擴大至10公頃。

為增加醫生，並配合香港發展成國際醫療創新樞紐，政府也會增加現有兩所醫學院培訓學額外，且將成立工作組，邀請有意開設第三所醫學院的大學提交建議書。

施政報告2024丨爭取自2026/27年起 陸續推出約20公頃新創科用地

李家超又指，政府將就新田科技城首階段基礎工程尋求撥款，今年內開始工程，爭取自2026/27年起，陸續推出約20公頃新創科用地，交由科技園公司發展和營運。

另正探討選取試點產業園區，例如洪水橋╱厦村新發展區部分物流用地，批撥予由政府成立和牽頭的公司，負責按政府產業政策制訂園區發展和營運策略（包括考慮接受策略性投資）及日常管理、招商引資等工作，明年首季公布細節。我們亦會考慮因應個別產業發展需要，彈性批撥產業用地，推動產業發展。

試行「片區開發」模式加快北都建設

政府亦會試行「片區開發」模式，加快北都建設，揀選具規模及商業價值和將會提供公共設施的地塊成為片區，由項目發展商綜合開發，使片區提速落成，設計更為協調。政府物色了3個分別佔地10至20公頃的片區作為試點。

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