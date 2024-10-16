天使綜合症｜何雁詩公開兒子「站起來」照片　鄭俊弘下月陪Asher赴美做物理治療

▲ 何雁詩分享患有天使綜合症的兒子Asher最新照片，可見他可以扶著東西站起來！

【鄭俊弘/何雁詩/兒子鄭讚廷/天使綜合症】藝人鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）公開2歲兒子鄭讚廷（Asher）患上罕見遺傳病「天使綜合症」（Angelman Syndrome），Asher健康引來外界關注，他亦已出現病徵如抽筋及突然暈厥。不過何雁詩月初透露兒子有所進步，Asher進行物理治療、言語治療以及職業治療，近月已能夠坐低、爬起身以及跟別人進行簡單交流。

何雁詩昨日（10月16日）於IG展示Asher努力的「成果」，照片中見Asher扶著公園的扶手站起來，雖然Asher套上了腳架，但可以穩定地站著，已經好叻豬，此外，Asher愈大愈似爸爸，跟鄭俊弘如餅印一樣。

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天使綜合症｜鄭俊弘兒子將赴美國治療

鄭俊弘早前於活動上透露11月初一家三口赴美，屆時安排兒子Asher參與當地的特殊物理治療課程，每天陪囝囝上堂4小時，為期一個月。

另外，此行打算了解有否藥物治療「天使綜合症」，若有合適的治療方法，就交由家人接力照顧兒子，自己回港工作。鄭俊弘曾說過：「我哋會聽一些講座，如果呢個technical try畀到政府認可，就可以推出，當然唔會諗變返好似正常咁，但係希望佢可以講到嘢，坐得到同自己餵到自己。」

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天使綜合症｜症狀包括嚴重發展遲緩

根據香港天使綜合症基金會所述資料，「天使綜合症」的患者都有嚴重的發展遲緩，經評估後多被界定中度至重度智障級別，他們在語言表達方面相當低，只能用眼神、點頭微笑或少許動作示意；另外患者平衡力較差，有些甚至不良於行，他們會有快樂的舉止但又容易激動，更有睡眠障礙，這對家長帶來很大的精神壓力。

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