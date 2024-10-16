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施政報告2024｜落實規管劏房刑事化　須改建為「簡樸房」有窗有廁面積不少於8平方米

社會

撰文： TOPick 港聞組

發布時間： 2 小時前

最後更新： 3 分鐘前

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《施政報告2024》：落實規管劏房刑事化

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 劏房 / 簡樸房】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。

針對劏房問題，李家超表示， 「解決劏房問題」工作組已提交報告，政府決定以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，合標單位將名為「簡樸房」。標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。

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李家超指，現時不同分間單位的情況差異很大，包括在消防、通風、面積，以至是否有獨立廚廁或廚廁合併等方面，有必要訂立最低標準，取締不適切單位。現約有11萬戶人家居住在分間單位，顯示分間單位有實際需求。

李家超續指，由於把原有單位分間後出租的租金總收入，比整個沒分間單位出租高出很多，相信業主有很大經濟誘因經營這類租賃。適當的規管會讓出租的「簡樸房」在符合標準下滿足市場需求。

不合標分間單位須改建成「簡樸房」 

不合標的住宅樓宇分間單位必須改建成合標準的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。政府會給予現行住宅樓宇分間單位的業主時間，進行所需工程。法例會設寬限期，期間不就違法出租採取執法行動。

政府亦會為此設立登記制度，政府消息人士指，登記制度盡量從簡，讓已登記業主享有寬限期。登記制度只接受現有的出租住宅樓宇分間單位登記；而新進入市場的分間單位必須申請認證為符合標準的「簡樸房」才可出租，因此不需給予改建寬限期。

由於新進入市場的分間單位必須是已獲認證為符合標準的「簡樸房」，而已登記的現有單位必須改建為合標的「簡樸房」，否則寬限期過後業主繼續出租不合標單位便屬違法，相關單位會有序被取締，因此不合標的住宅樓宇分間單位數目會逐步減少，直至清零。

設定足夠的寬限期

為讓現時分間單位業主和住戶有時間作好安排，政府會設定足夠的寬限期，並且會配合市場上「簡樸房」的供應，以及公營房屋的供應和政策，把住宅樓宇分間單位分批有序處理。房屋局局長將獲法例授權在寬限期完結後，按實際情況，決定何時針對哪些分間單位分批有序採取執法行動。

「簡樸房」面積不少於8平方米

政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、廁所外要有鋅盤、面積不少於8平方米等。工作組組長財政司副司長及副組長房屋局局長會公布細節，並諮詢立法會及持份者，制訂立法內容及登記時間表等措施。

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