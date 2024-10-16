幼稚園停辦︱堅尼地城36年歷史幼稚園宣佈明年8月停辦　稱因3個原因收生不足

▲ 位於堅尼地城的卓基英文學校暨幼稚園向家長發通告，宣佈明年8月停辦。

【堅尼地城/幼稚園/殺校】又一間幼稚園宣佈停辦！位於堅尼地城的卓基英文學校暨幼稚園向家長發通告，宣佈明年8月停辦，據該校稱近年面對「社會結構變遷、香港出生率大幅減少、年輕家庭移民成風」等導致收生不足，因而財政虧損多年，無法再繼續營運，遂經校董會審慎考慮後，決定結束辦學。

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卓基英文學校暨幼稚園成立於1988年，屹立堅尼地城36年，惟近年因本港出生率下降及年輕家庭移民成風，因而收生不足，無法繼續營運，明年8月停辦。

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至於在校學生安排，根據網上流傳卓基英文學校暨幼稚園的通告，該校稱，今日（17日）傍晚舉行家長會，簡述現時校情及協助轉校資訊。校方強調，今學年將一如既往「悉心教導和照顧幼兒」，所有課程及活動會如常，並與家長保持聯絡，維持良好家校合作。

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