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日本旅遊｜首間Chiikawa麵包店10.29登陸表參道 超可愛造型包點+限定周邊

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Chiikawa要登陸原宿表參道了！全日本首間Chiikawa麵包店將於10月29日在東急廣場表參道「Omokado」開幕，大量可愛造型麵包甜點，更有限定周邊買。

各位Chiikawa粉絲們，去東京又多一個地方朝聖啦！

今次Chiikawa麵包店餐點款式多多，通通都以Chiikawa為造型。如大頭造型麵包、有Chiikawa、小八和Usagi三款，分為原味奶油、焦糖奶油和朱古力奶油3種口味，只售540日圓（約港幣$28）。

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其他甜點也同樣精緻，例如飛鼠曲奇，窩夫、法包、Burger等等，望到已經好心動，超適合打卡！

除咗食同打卡，當然唔少買入手限定周邊。配合麵包店主題，有各大角色的麵包造型掛飾散紙包，也有餐具、餐盒、水樽、毛巾、環保袋、T恤等等，包羅萬有。另外也有主題餅乾Set，做手信一流！

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Chiikawa東京麵包店

開幕日：10月29日（星期二）  
地址：東京都澀谷區神宮前4-30-3東急廣場表參道「Omokado」3/F
營業時間：11am至8pm

開幕首個月（至11月30日），入場採取抽籤制，需先到官網登記抽籤，抽中先可以入場（現已接受抽選）。其後則採預約制，大家可到官網查詢更多資訊。

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