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聖誕好去處｜開蓬巴士40分鐘暢遊香港夜景+聖誕燈飾　限時搶買1送1優惠人均低至$60

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

KKday現推出買一送一優惠，人均$60就可以在40分鐘暢遊香港夜景及聖誕燈飾。（取圖自KKday）

【聖誕好去處/親子好去處/聖誕節燈飾/聖誕節2024/聖誕好去處2024】快要踏入冬天，亦是喜迎一年一度聖誕節的時候。每年的11月時份，聖誕燈飾將會陸陸續續出現於維多利亞港兩旁，七彩繽紛的霓虹燈映照著維港夜色，是一大賞心樂事。

由11月底開始，將有機會可讓市民預訂香港開蓬巴士夜遊香港景色，而且更推行極優惠的買一送一優惠，最低每位只需$60。家長們立即查看以下詳情，與孩子締造美好回憶、抓緊留下幸福照片的時機。

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜德望小學擁11隻駐校貓老師　校長熱心領養動物學生受薰陶立志當獸醫

親子好去處｜有專業導遊全程講解

整個旅程歷時40分鐘，市民可以在尖沙咀九龍酒店或尖東海景洲際酒店附近出發，然後乘坐特色開篷巴士。期間，會由專業的導遊全程分享及講解香港景色、歷史、文化和地標的有趣見解。

親子好去處｜買1送1優惠人均低至$60

活動時間由11月29日開始到2025年1月1日止，而買一送一的優惠只適用於以下日子及特定時段，訂購時間由今日起到下星期二便會截止，活動詳情如下：

訂票時間

2024年10月16日15:00至10月22日23:59

優惠一：買一送一限量搶

出發日期：2024年11月29，30日及12月1日所有時段（12月1日19:05時段不適用）及12月2-5、9-12日(21:05/21:10時段) 

價錢：$120/兩位（原價$240/兩位）

集合地點：尖沙咀九龍酒店正門外/尖東海景洲際酒店正門外

集合時間：18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00

車程：約40分鐘 

點擊圖片放大
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優惠二：低至8折

出發時間及價錢

星期一至四$99/位（原價$120/位）

星期五至日$120/位（原價$150/位）

特別日子（12月20-23、25-30日及2025年1月1日），HK$150/位（原價$170/位）

請按此查閱詳情及訂購

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