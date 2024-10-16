親子旅遊｜Booking.com網站/APP差價可達52%　Agoda被批會員訂房更貴

▲ 英媒揭Booking.com網站/APP差價達52%，Agoda預訂出現同樣問題，會員訂房價格比非會員價格更貴。

【靚媽精明眼/親子旅遊/預訂酒店技巧/訂酒店最平/Booking.com/Agoda】一家大細去旅遊，為了省錢都會在不同網站格價預訂最平酒店，不過近日訂房平台Booking.com被英國傳媒發現，使用電腦版網頁及手機APP預訂相同條件的房間，兩者價錢竟相差高達52%，而Agoda也有同類問題，甚至會員訂房價格比非會員高！想預訂最平酒店，即睇Book房攻略！

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訂酒店最平｜Booking.com訂酒店 價錢差距可達52％

早前英國《每日郵報》早前針對當地家庭旅遊需求進行調查，使用Booking.com電腦版網頁及手機APP預訂英國和歐洲多個熱門旅行地的酒店，在35間酒店中，其中30間酒店經網頁版訂購的價錢，比手機APP昂貴4％至52％，部分更標明是手機APP限定價格。

當中差價最高的一間酒店是倫敦海德公園附近的The Cumberland Hotel，4人家庭預訂2房，入住10月31日一晚，在網頁版顯示房價為每晚588英鎊（約5960港元），而APP內的每晚房價為388英鎊（約3,933港元），當中共相差200英鎊（約2,027港元）。

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小編今日用相用條件分別於Booking.com的網頁版和手機進行搜索，網頁版的價格為港幣$6,001，而APP內價格則是$5,401，兩者相差達$600。

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訂酒店最平｜網民批Agoda會員訂房更昂貴

在網頁版和手機APP預訂房間之所以會有差距，原因是有不少平台為了讓客人養成使用手機APP訂房的習慣，所以會在手機APP額外提供折扣。除了Booking.com，不少人都指Agoda有類似問題，表示Agoda會員訂房價格比非會員價格更貴，然而Agoda網站卻經常推廣「AgodaVIP」會員福利，標榜價格保證及專屬特價優惠，讓人以為加入會員預訂會更為便宜，事實卻非如此。

訂酒店最平｜Google搜尋預訂最抵價錢

要以最優惠價錢預訂酒店，可以使用Google搜尋，只要搜尋想預訂的酒店名字，Google便會顯示該酒店在不同訂房平台上的價錢，若大家直接在訂房平台上搜尋指定酒店，價格會較為昂貴，所以建議大家可以使用Google搜尋進行格價。

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小編嘗試預訂「東京休雷克蓋特飯店」，雙人入住10月31日一晚，Google顯示Booking.com的房價為$1,587，Agoda則是$1,397，若直接在其網站搜尋，Booking.com為$2,122，Agoda則是$1,468，可見，經Google搜尋預訂酒店更為優惠。

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