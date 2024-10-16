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施政報告2024｜延續三層應急機制　推高中及初小「精神健康素養」資源套

社會

撰文： TOPick 港聞組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

施政報告今日發表。（梁偉榮攝）

【施政報告2024 / 施政報告重點／精神健康／精神復元】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。

李家超表示，政府將加大提供醫、教、社協作服務，促進市民精神健康，包括制訂「精神健康分層護理模式」，制訂多專業界別的分層架構，由最前線處理一般情緒問題、到須跟進個案，以至較嚴重精神病患個案，清晰化各專業例如教職員、社工及醫護人員等，在每一層級個案所提供精神健康服務的定位和分工，令他們可以順暢地分工合作、各司其職。

當局每年為《精神健康職場約章》訂立推廣主題，嘉許達標的參與機構，並在校園加大推廣《4Rs精神健康約章》，更全面地提升學生、教職員及家長的精神健康。另延續及優化學校為本的三層應急機制，推出高中及初小的「精神健康素養」資源套；明年第二季建立青少年情緒健康即時網上支援平台。

精神復元人士方面，當局設立「精神復元人士過渡支援服務隊」，支援輪候中途宿舍服務的離院人士；社會福利署亦會增設精神健康綜合社區中心。

當局亦加強教師及早識別及支援有精神健康需要學生的能力，並協助家長掌握照顧子女精神健康的知識和技巧。

童學園
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