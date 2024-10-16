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癌症殺手｜39歲女星腦瘤2度復發　腦水腫壓迫神經開顱續命最新病況曝光

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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39歲台星腦瘤2度復發，腦水腫壓迫神經開顱續命，最新病況曝光。

【陳筱蕾/腦瘤／聼神經瘤／腫瘤／癌症／腦水腫】現年39歲的台灣女星陳筱蕾，曾於2018年發現罹患腦瘤，並進行開顱手術續命，留下腦水腫、易跌倒等後遺症。惟腦瘤於2021年再度復發，期間她一直積極對抗病魔，最近更在社交平台曝光最新病況。

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腦瘤｜腦瘤二度復發留後遺症

從模特兒出身的陳筱蕾，曾參加過不少綜藝等節目，2018年因平衡感下降、無法控制方向，經核磁共振檢查發現罹患腦瘤，其後決定開刀切除腫瘤。

然而因腦瘤周遭有許多神經，手術過後竟出現顏面神經失調、聽力受損等後遺症，陳筱蕾的演藝事業也被迫暫停。惟3年前腦瘤再度復發，她改為選擇速鋒刀放射治療，結果出現腦水腫、易跌倒等後遺症。

腦瘤｜陳筱蕾罹患腦瘤最新病況

昨日（15日）陳筱蕾在Facebook發文提到最新病況，並曬出腦部斷層掃描照，指腫瘤已經從去年的2.8厘米變成今年的2.6厘米，腦水腫亦完全消失，「總歸它是真的和我處的好好的！」
 
她表示，最近陸續有類似狀況的病友來詢問她當時的狀況和心情，但她指大部分已經忘記，幸好先前有記錄下來，還可以上網搜尋相關新聞報道。

她強調，每個人的狀態都會有些許不同，建議可以聽聽不同意見，也可以多找幾位醫生評估後再選擇自己最想要的治療方式。

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更多相關報道：【聽神經瘤】台女星腦瘤復發休養1年近況曝光　醫生揭4大先兆：頭暈耳鳴要留心

腦瘤｜曾需放射燒腦治療

陳筱蕾曾在Facebook分享自己的抗病歷程，指自己需接受放射治療，過程快速簡單，一開始先照MRI（核磁共振），做好腫瘤定位，接著持續三天去醫院放射燒腦，一次約15分鐘，「除了在治療當下，聞到一些燒焦和微苦的味道之外，就在發呆一下的過程中結束了」。

雖然治療過程中並無太大痛感，但療程後的第3個月，出現「鬼剃頭」脫髮，以及腦水腫壓迫到周圍的腦神經，引發頭暈、耳鳴等副作用，「連走一小段路都會不穩跌倒」。最後她嘗試打了標靶藥物，狀況才得到好轉。

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腦瘤｜醫生揭4大先兆

台灣雙和醫院神經外科主治醫師李祐萱曾表示，聽神經瘤出現的警訊包括眩暈、頭暈、耳鳴等，上述皆屬第八對神經症狀，但若出現臉麻、無力等臉部問題，「往往代表腫瘤長到一定程度，壓迫到其他神經。」

李祐萱醫生指出，聽神經瘤屬於相當常見的良性腦瘤之一，臨床上常見好發年紀為40歲至60歲，經常處於吵雜環境、曾接受放射線暴露可能是聽神經瘤的危險因子之一，但目前尚未有確切的相關性可以證明。

腦瘤｜腦瘤6大症狀

台灣神經外科醫生魏國珍曾在當地健康節目《健康2.0》指出，腦腫瘤的症狀與其位置、大小和特性相關，不同位置的腦腫瘤所引發的症狀不盡相同，而大多和腦腫瘤壓迫和破壞局部腦區域所引發的神經功能障礙有關，主要分為6種症狀：

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資料來源：陳筱蕾FB《健康2.0》

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