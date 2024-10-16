  • 30°C
香港時間：20241016日 (三) 14:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施政報告2024｜明年推「善用公屋資源獎勵計劃」　舉報濫用公屋獲3,000元獎賞

社會

撰文： TOPick 港聞組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

施政報告今日發表。（梁偉榮攝）

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 公屋／公屋富戶】特首李家超今日（16日）發表任內第三份《施政報告》，宣布房委會將提高公屋富戶額外租金及降低入息限額，明年1月會推「善用公屋資源獎勵計劃」，市民舉報濫用公屋可獲3000元獎賞。

房委會明年1月推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切舉報濫用公屋的人士提供獎賞，找出更多濫用個案。政府消息人士表示，參考好市民獎，設立3000元舉報獎賞，大前提是當局必須成功收回公屋單位，才獲發獎勵金。

李家超表示，房委會收緊公屋富戶政策，包括提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，目的是要讓公共資源適當用在需要幫助的申請人，

至於房委會近年加強打擊濫用公屋，上兩個年度共收回5000個被濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位，等同興建一條中型屋邨，成效顯著。因此房委會明年1月會推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋的人士提供獎賞，找出更多濫用個案。

李家超指，房委會正進行11個重建計劃，今年內會公布重建彩虹邨的研究結果和細節，明年會公布西環邨及馬頭圍邨的重建方案。另外，未來10年私營房屋需求為132000個單位，政府未來5年會準備好可興建約80000個私營房屋單位的土地。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
今日 13:33
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
施政報告2024｜擴展長者醫療券試點至9個內地城市　利用醫健通擴大跨境醫療紀錄互通
今日 12:46
施政報告2024｜擴展長者醫療券試點至9個內地城市　利用醫健通擴大跨境醫療紀錄互通
施政報告2024｜落實規管劏房刑事化　須改建為「簡樸房」有窗有廁面積不少於8平方米
今日 12:52
施政報告2024｜落實規管劏房刑事化　須改建為「簡樸房」有窗有廁面積不少於8平方米
施政報告2024｜居屋綠置居連抽兩次失敗者　下期可獲多一個抽籤號碼　居屋綠白表比例調至5比5
今日 12:58
施政報告2024｜居屋綠置居連抽兩次失敗者　下期可獲多一個抽籤號碼　居屋綠白表比例調至5比5
施政報告2024｜探討就私營醫療收費透明度立法　修例要求把重要健康數據存入醫健通
今日 13:15
施政報告2024｜探討就私營醫療收費透明度立法　修例要求把重要健康數據存入醫健通
施政報告2024｜僱員再培訓局明年起不設學歷上限　增最少1.5萬個年度總學額
今日 13:26
施政報告2024｜僱員再培訓局明年起不設學歷上限　增最少1.5萬個年度總學額
施政報告2024｜恆常化「關愛隊」撥款　下期資助金額增5成
今日 13:32
施政報告2024｜恆常化「關愛隊」撥款　下期資助金額增5成
施政報告2024｜延續三層應急機制　推高中及初小「精神健康素養」資源套
今日 13:20
施政報告2024｜延續三層應急機制　推高中及初小「精神健康素養」資源套

你可能感興趣

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
今日 13:33
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
施政報告2024｜擴展長者醫療券試點至9個內地城市　利用醫健通擴大跨境醫療紀錄互通
今日 12:46
施政報告2024｜擴展長者醫療券試點至9個內地城市　利用醫健通擴大跨境醫療紀錄互通
施政報告2024｜落實規管劏房刑事化　須改建為「簡樸房」有窗有廁面積不少於8平方米
今日 12:52
施政報告2024｜落實規管劏房刑事化　須改建為「簡樸房」有窗有廁面積不少於8平方米
彩虹邨 西環 公屋 房委會 立法會 李家超 施政報告 綠置居

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 烈酒稅 + 打造「留學香港」品牌【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 烈酒稅 + 打造「留學香港」品牌【不斷更新】
急症室最長等候時間（10月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月16日 時間12:05）
海底撈MMA｜跨性別女網紅怒毆「香港大律師」　網民戲稱「現代武松打虎」
海底撈MMA｜跨性別女網紅怒毆「香港大律師」　網民戲稱「現代武松打虎」
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情
百年秘書搖籃｜一份「阿拉伯文」筆記回憶昔日聖心商學院　盛產靚秘書細數讀書血淚史
百年秘書搖籃｜一份「阿拉伯文」筆記回憶昔日聖心商學院　盛產靚秘書細數讀書血淚史