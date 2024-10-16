施政報告2024｜明年推「善用公屋資源獎勵計劃」 舉報濫用公屋獲3,000元獎賞
撰文： TOPick 港聞組
發布時間： 1 小時前
最後更新： 16 分鐘前
【施政報告2024 / 施政報告重點 / 公屋／公屋富戶】特首李家超今日（16日）發表任內第三份《施政報告》，宣布房委會將提高公屋富戶額外租金及降低入息限額，明年1月會推「善用公屋資源獎勵計劃」，市民舉報濫用公屋可獲3000元獎賞。
房委會明年1月推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切舉報濫用公屋的人士提供獎賞，找出更多濫用個案。政府消息人士表示，參考好市民獎，設立3000元舉報獎賞，大前提是當局必須成功收回公屋單位，才獲發獎勵金。
李家超表示，房委會收緊公屋富戶政策，包括提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，目的是要讓公共資源適當用在需要幫助的申請人，
至於房委會近年加強打擊濫用公屋，上兩個年度共收回5000個被濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位，等同興建一條中型屋邨，成效顯著。因此房委會明年1月會推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋的人士提供獎賞，找出更多濫用個案。
李家超指，房委會正進行11個重建計劃，今年內會公布重建彩虹邨的研究結果和細節，明年會公布西環邨及馬頭圍邨的重建方案。另外，未來10年私營房屋需求為132000個單位，政府未來5年會準備好可興建約80000個私營房屋單位的土地。
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