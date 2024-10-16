施政報告2024｜烈酒稅調整　黃傑龍：以後唔使再喺免稅店買酒

▲ 烈酒稅大跳水降至10%，多方睇法各不同。（取自黃傑龍Facebook賬號））

今日（14日）發表的《施政報告》，宣布即日起進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。政策發布後，各方反應不同，網民討論激烈。

敘福樓CEO黃傑龍透過Facebook賬號發帖表示，：「烈酒稅100%下降至10%，以後唔使再喺免稅店買酒了」他認爲這一政策將會對酒吧及中餐廳售賣茅台等烈酒有幫助。

紀惠集團行政總裁湯文亮則發帖表示，雖然他收藏烈酒大幅貶值，瞬間不見幾十萬，但認為幾個酒舖的租客都希望盡快簽新租約，酒稅大幅下降，也會吸引很多内地人來港旅游時購買烈酒。

施政報告2024｜進口價200元以上烈酒 稅率即日起由100%減至10%

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部分網民擔心，醉酒駕駛的情況是否會增多，也有人表示大幅下調烈酒稅可能會影響市民的身體健康，一些愛酒人士則稱，現在的烈酒變成「蟹貨」。

黃傑龍，香港飲食業工作者，敘福樓現任CEO。敘福樓集團在香港有35間餐廳，包括7間中菜餐館及28間亞洲菜餐館，當中透過株式會社有限公司經營16間為特許經營品牌。

湯文亮，紀惠集團副主席及行政總裁。紀惠集團以地產為主要業務，以持有物業並收取租金作為業務。

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