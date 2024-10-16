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小學呈分試｜體育科26/27學年起納入呈分試　消息：人文科學科平時分維持佔兩成

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 6 小時前

最後更新： 1 小時前

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體育科2026/27學年起納入呈分試。

小學升中呈分試改革內容出爐。教育局公布，敲定2026/27學年小五級下學期開始，將體育科納入呈分試，以鼓勵學生做運動，另設豁免考試安排。至於明年起推行的小學科學科及人文科佔分總和，將與中英數3個主科看齊，消息指兩個新科「平時分」最多佔兩成。

特首李家超今日（16日）發表任內第3份施政報告，提及由2026/27學年開始，於小學呈分試加入體育科，鼓勵學生恆常參與體能活動，及加強向學校推廣劍擊等體育活動。

常識拆科｜小學科學科人文科呈分試比重年內公布　教科書料明年初完成送審

人文科學科佔分總和與主科看齊（資料圖片）

小學呈分試｜體育科評估設豁免安排

教育局同日下午向學校發通函，公布敲定呈分試比重「優化安排」。中文、英文及數學三科將各佔8分，科學科及人文科各佔4分，視覺藝術、音樂及體育科三科各佔2分，8科比重依次為「88844222」。修訂後總分維持38分，但相對現時只有6科呈分的「999632」（依次為中、英、數、常、視藝及音樂科），除了音樂科維持佔2分，其餘各科所佔百分比均有變化。

現行小學常識科分數佔15.79%，拆科後人文科及科學科各佔10.53%，兩科共佔21.05%，提高至與中英數3個主科看齊，而中英數佔比均減少2.63個百分點。音體藝3科則各佔5.26%，視藝佔比下調2.63個百分點。

教育局解釋，適當調整科目比重能「更好地照顧學生多樣性和更全面地反映學生表現」，中英數比重下調能釋放學與教空間，而科學科與人文科佔比相同，可均衡培育科學及人文素養，至於新增體育科比重與視藝科及音樂科相同，可促進學生全人發展。

政府消息人士解釋，學校可如以往般按校本制定評估政策，新增的體育科考核範圍比重將不設限制。教育局通函提及，目前體育科評估涉及4大範圍，包括「體適能」、「體育技能」、「態度」及「知識」，並以前兩者為主要元素。局方指，學校應按校本體育課程，以多元評估模式讓學生以不同方式展示學習成果，並盡量照顧學生不同潛質、能力和需要，促進學與教成效。

早前有傳教育局研究上調科學科「平時分」比重，但人文科擬不設平時分。政府消息人士表示，不同人士持有不同意見，當局認為各科保持劃一不多於20%平時分是較合適。

政府消息人士亦表示，體育科納入呈分試目的是鼓勵學生做運動，並非要求學生「入校隊」，希望家長「唔好操練」，或蜂擁報讀運動興趣班。

常識拆科｜小學科學科人文科呈分試比重年內公布　教科書料明年初完成送審

呈分試｜小學科學及人文科呈分試或共佔21%　看齊主科

【升中派位】教育局檢討小學呈分試比重　學界倡常識拆科後與中英數睇齊、體育科或須呈分

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