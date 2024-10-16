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畢業生薪酬｜註冊護士是基層脫貧職業首選？　網民列4大最有「錢」途低調神科

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 40 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

網民稱註冊護士是基層脫貧職業首選。

【升學出路/大學選科/畢業生薪酬/就業/求職/人工/護士/Executive Mommy】不少大學生視選科為長期投資，希望畢業後找到高薪工作。本Mommy在網上討論區看到一則帖文，有網民認為註冊護士是基層家庭脫貧的職業首選，皆因收生門檻不算高，且薪高糧準，引來網民熱議。有人亦列出4大最有「錢」途的低調專業神科。

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畢業生薪酬｜網民稱註冊護士是基層脫貧之選

該名網民於連登討論區以「註冊護士係咪基層家庭脫貧不二之選？」為題發文，指註冊護士收生門檻不算高，但起薪點高，畢業生月薪近4萬元，形容「糧準極穩定，唔會受經濟差影響」，又透露認識一名住公屋的註冊護士，工作5年多，人工已升至7萬元，可買車買樓去旅行。

帖文引起熱議，有網民認為護士薪酬待遇不錯，但工作辛苦，「放眼全世界nurse都唔低薪，當然香港好高，係因為生活成本都高」、「講真情願去做通渠通屎」、「畢到業又頂得順輪shift、病房文化、做得長先算啦」、「真係唔係人工高啲就做到」。還有網民列出其他基層脫貧職業之選，「護士、老師、社工、安全主任，真係難度唔算過高既基層脫貧之選」、「警察、懲教、入境、海關⋯ 散仔，aco⋯⋯ 呢堆易啲」。

畢業生薪酬｜四大低調專業神科

有網民在連登討論區發文，指幼教、社工、護士、屋宇裝備工程是「四大低調專業神科」，並比較各職業的薪酬，指護士人數最多，顯示需求大，職業穩定性高；屋宇裝備工程人工最高，尤其高級職位，顯示潛在收入豐厚；社工薪金穩定，是社會支援重要角色，而幼教則收生分數最低，入行門檻相對較低，適合對幼兒教育有熱誠的人士。

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畢業生薪酬｜註冊護士起薪$3.6萬

根據醫管局護理職系薪酬及職業階梯，註冊護士（普通科）每月薪金包括底薪及津貼，由$36,570至$58,843。

註冊護士（普通科）每月薪金由$36,570至$58,843。（醫管局網站）

畢業生薪酬｜香港8大畢業生薪酬比較

根據教資會最新數據，8間間資助大學2021/2022學年畢業生平均年薪達30.3萬元，較2021年增加7.8%。其中香港大學畢業生平均年薪最高，達37.1萬元，冠絕八大。

DSE放榜2024｜8間大學畢業生薪酬比較　一文看清讀邊科最有錢途

點擊下圖查看8間大學畢業生平均年薪及月薪排名：

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畢業生薪酬｜各學科畢業生薪酬排名

如以學科比較，2021/2022學年學士學位課程中，各科畢業生平均月薪約2萬元至4.1萬元，當中以「醫科、牙科和護理科」最高，有平均月薪為41,167元。

畢業薪酬｜網上流傳理大畢業生薪酬排名　呢科人工僅16K低過譚仔姐姐？

點擊下圖查看各學科畢業生薪酬排名：

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