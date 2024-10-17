飲食攻略｜40歲男患三高/痛風/脂肪肝　醫生教吃4種食物逆轉脂肪肝戒血壓藥

【癌症／減肥／飲食／脂肪肝／痛風】飲食作息與健康息息相關。台灣一名約40歲男子，平日經常加班飲食習慣不佳，結果變得肥胖且患上脂肪肝、三高痛風等問題，因擔心患肝癌到院求醫減肥。醫生建議他調整飲食兼減肥，頻食4類食物，最終成功逆轉脂肪肝數值亦回復正常。

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台灣新陳代謝專科醫生周建安早前於facebook專頁分享上述病例，指該名男子於身高173cm，體重達110kg，由於任職會計事務所因此經常加班到深夜，回家時便購買炸物或微波加工食品作為宵夜充飢，久而久之健康便響起警號。

癌症風險｜患有脂肪肝伴隨三高兼痛風 男子靠4類食物成功逆轉

男子求醫時已患上脂肪肝，另外伴隨「三高」肝臟功能異常、三高及痛風等問題，他坦言自己家中有肝癌病史，擔心自己年紀輕輕便「略過肝硬化」，直接罹患肝癌，因此想改善健康、積極減肥。

周醫生解釋指，男子的健康問題其實於肥胖患者中相當常見，因此著重於調整飲食及控制體重兩方面為調整：

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癌症風險｜3指調整飲食 4類食物助逆轉病情

控制飲食中的飽和脂肪酸和精製糖。

避開油炸食品和加工食品攝取，選擇高纖維食物，如全穀類、蔬菜。

增加富含Omega-3優質脂肪的攝取量，例如魚類和堅果，可有助降低高血脂，減少肝臟的脂肪堆積。

癌症風險｜2招控制體重 體脂1狀況恐無助減肥

周醫生解釋指，體重過重或肥胖是導致脂肪肝和肝癌重要因素：

減少體重的10%，就能顯著改善肝臟健康。

需要留意體脂，脂肪減少大於肌肉減少，或是單純水分流失（脫水），對於減肥無任何幫助。

癌症風險｜摵甩肥肉體檢數值大降 醫生籲養成2習慣維持健康

男子直後積極配合，體重成功由110kg降到100kg以下，減去10%的體重，體脂率由42%降到36%、肝功能GPT指數由90U/L降至36U/L，而脂肪肝亦由重度降到中度，血糖值亦恢復正常，糖化血色素由6.2%降至5.6%，三酸甘油脂從300mg/DL降至120mg/DL，連血壓亦回復正常值，不必再服用血壓藥，周醫生亦因此呼籲大眾，平日應該養成正確飲食與運動習慣，讓體脂保持在理想範圍內，可有助身體健康。

周醫生引用國際癌症研究機構（IARC）和美國癌症協會（American Cancer Society）的調查報告，解釋肥胖與至少13種癌症風險因素有關，其中一種便是肝癌，尤其對於患有代謝症候群患者而言，風險更高，惟肝癌早期幾乎無明顯症狀，一直被稱為「沉默的殺手」。

癌症風險｜5大傷肝因素

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癌症風險｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，醫管局教以下7招有助預防肝癌：

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資料來源：醫管局 周建安醫生facebook

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