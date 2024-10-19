  • 32°C
香港時間：20241019日 (六) 12:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳免費公園｜深圳HEROPARK英雄免費公園　必玩蜘蛛俠造型滑梯/攀爬架/吊橋

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港媽介紹深圳HEROPARK英雄免費公園，設蜘蛛俠造型滑梯、攀爬架及吊橋等。

【深圳免費好去處/深圳親子遊/HEROPARK英雄公園/蜘蛛俠主題免費公園】假日不少家長會帶小朋友北上一日遊，到遊樂場玩耍！近日有港媽分享深圳HEROPARK英雄公園，以蜘蛛俠作主題，造型感十足，設有攀爬架、吊橋及繩網架等，還有打卡位，小朋友可以影相之餘，還可盡情放電！

深圳免費公園｜深圳最美兒童公園開放設科學主題登山道　4大打卡點必影天空之鏡【附交通指南】

深圳賞花2024︱深圳10大秋天賞花熱點　親子睇粉紅芒草+落羽杉【附交通+花期】

深圳免費公園｜深圳蜘蛛俠主題公園4大設施

港媽「吃喝玩樂小湯圓」早前於Facebook專頁介紹深圳HEROPARK英雄公園，位於紅山地鐵站旁，位置非常方便。公園以蜘蛛俠作為主題，主要設有4項玩樂設施，喜歡蜘蛛俠的小朋友必定會相當興奮！

公園內最大型的設施為蜘蛛網滑梯遊具，小朋友要先穿過小斜道、吊橋、繩網架，最後便可從滑梯滑下來，途中會經過蜘蛛俠造型的小彈床。另外還有蜘蛛網攀爬架，需要手腳並用跨越大小蜘蛛網，最後由消防梯滑落，園內也設有微型攀石牆、傳聲筒，非常適合喜歡爬來爬去的小朋友。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：

TOPick一分鐘
長洲美食｜長洲人推介4大特色小店　歎盡生蠔/芝士蛋糕/陳皮咖啡/皇牌燉桃膠

深圳免費公園｜必影蜘蛛俠打卡位 

除了有蜘蛛俠造型的玩樂設施外，更設有蜘蛛俠城市牆打卡位，以及色彩繽紛的巨蛋供大家打卡，附近亦有地標購物商場紅山6979，不需要擔心小朋友會餓親！

點擊圖片放大
+3
+2

深圳免費公園｜人流不多 免費入場

最後港媽指雖然公園面積不大，地墊也有點舊，但玩樂設施也算吸引，且沒有異味垃圾，人流不多，免費入場，小朋友也可以樂在其中。她亦提醒雖然公園是有蓋場地，但始終是室外，建議自備風扇或待天氣稍涼再前往，她又指場內沒有廁所，有需要可前往隔離的商場。

圖文獲「吃喝玩樂小湯圓」授權轉載

深圳HEROPARK英雄公園
地點：深圳地鐵紅山站D2出口，步行約2分鐘

更多深圳親子遊玩樂景點，即睇：

深圳親子遊︱羅湖天河城南館開幕地鐵直達　Hello Kitty展+俄式超市+人氣餐飲【附交通方法】

親子好去處︱深圳坂田萬科廣場9.26開幕　地鐵直達設5大主題區+逾300人氣店

深圳好去處｜深圳「東歐風」海昌樂漫冰雪王國　設5大主題區+必玩雪地旋轉「碰碰車」

深圳好去處｜直擊深圳福田俄貨超市　10大必買推介+港人專屬優惠減$88

深圳美食2024推介｜深圳13大「天花板」餐廳地鐵沿線超方便　試勻火鍋/燒烤/日韓/西式美食

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

深圳賞花2024︱深圳10大秋天賞花熱點　親子睇粉紅芒草+落羽杉【附交通+花期】
14:34 2024/10/18
深圳賞花2024︱深圳10大秋天賞花熱點　親子睇粉紅芒草+落羽杉【附交通+花期】
深圳好去處｜深圳「東歐風」海昌樂漫冰雪王國　設5大主題區+必玩雪地旋轉「碰碰車」
12:28 2024/08/20
深圳好去處｜深圳「東歐風」海昌樂漫冰雪王國　設5大主題區+必玩雪地旋轉「碰碰車」
深圳好去處｜直擊深圳福田俄貨超市　10大必買推介+港人專屬優惠減$88
08:20 2024/08/16
深圳好去處｜直擊深圳福田俄貨超市　10大必買推介+港人專屬優惠減$88
親子好去處︱深圳坂田萬科廣場9.26開幕　地鐵直達設5大主題區+逾300人氣店
13:36 2024/09/23
親子好去處︱深圳坂田萬科廣場9.26開幕　地鐵直達設5大主題區+逾300人氣店
北上親子遊｜深圳東莞觀瀾湖酒店低至36折優惠　人均$350住豪華客房包自助早餐
14:17 2024/10/15
北上親子遊｜深圳東莞觀瀾湖酒店低至36折優惠　人均$350住豪華客房包自助早餐
北上親子遊｜AlipayHK增5大跨境新功能　無網絡支付/小程式落單/預約睇牙【送$88優惠券】
17:33 2024/08/20
北上親子遊｜AlipayHK增5大跨境新功能　無網絡支付/小程式落單/預約睇牙【送$88優惠券】

你可能感興趣

深圳賞花2024︱深圳10大秋天賞花熱點　親子睇粉紅芒草+落羽杉【附交通+花期】
14:34 2024/10/18
深圳賞花2024︱深圳10大秋天賞花熱點　親子睇粉紅芒草+落羽杉【附交通+花期】
深圳好去處｜深圳「東歐風」海昌樂漫冰雪王國　設5大主題區+必玩雪地旋轉「碰碰車」
12:28 2024/08/20
深圳好去處｜深圳「東歐風」海昌樂漫冰雪王國　設5大主題區+必玩雪地旋轉「碰碰車」
深圳好去處｜直擊深圳福田俄貨超市　10大必買推介+港人專屬優惠減$88
08:20 2024/08/16
深圳好去處｜直擊深圳福田俄貨超市　10大必買推介+港人專屬優惠減$88
好去處 親子活動 玩樂 公園 遊樂場 繩網 深圳

最高瀏覽

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到　養病月餘勸世：要珍惜健康
舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到　養病月餘勸世：要珍惜健康
急症室最長等候時間（10月19日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月19日 時間04:05）
又打風？｜天文台料呂宋以東海域有低壓區發展　即睇颱風「潭美」路徑
又打風？｜天文台料呂宋以東海域有低壓區發展　即睇颱風「潭美」路徑
One Direction前成員丨Liam Payne酒店墮樓亡報警錄音流出　揭酒店房間凌亂隊友承諾照顧7歲遺孤
One Direction前成員丨Liam Payne酒店墮樓亡報警錄音流出　揭酒店房間凌亂隊友承諾照顧7歲遺孤
抗癌食物｜營養師推薦12大最佳防癌食物 1種水果預防4種癌症：助減3成胃癌風險
抗癌食物｜營養師推薦12大最佳防癌食物 1種水果預防4種癌症：助減3成胃癌風險