深圳免費公園｜深圳HEROPARK英雄免費公園　必玩蜘蛛俠造型滑梯/攀爬架/吊橋

▲ 港媽介紹深圳HEROPARK英雄免費公園，設蜘蛛俠造型滑梯、攀爬架及吊橋等。

【深圳免費好去處/深圳親子遊/HEROPARK英雄公園/蜘蛛俠主題免費公園】假日不少家長會帶小朋友北上一日遊，到遊樂場玩耍！近日有港媽分享深圳HEROPARK英雄公園，以蜘蛛俠作主題，造型感十足，設有攀爬架、吊橋及繩網架等，還有打卡位，小朋友可以影相之餘，還可盡情放電！

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深圳免費公園｜深圳蜘蛛俠主題公園4大設施

港媽「吃喝玩樂小湯圓」早前於Facebook專頁介紹深圳HEROPARK英雄公園，位於紅山地鐵站旁，位置非常方便。公園以蜘蛛俠作為主題，主要設有4項玩樂設施，喜歡蜘蛛俠的小朋友必定會相當興奮！

公園內最大型的設施為蜘蛛網滑梯遊具，小朋友要先穿過小斜道、吊橋、繩網架，最後便可從滑梯滑下來，途中會經過蜘蛛俠造型的小彈床。另外還有蜘蛛網攀爬架，需要手腳並用跨越大小蜘蛛網，最後由消防梯滑落，園內也設有微型攀石牆、傳聲筒，非常適合喜歡爬來爬去的小朋友。

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深圳免費公園｜必影蜘蛛俠打卡位

除了有蜘蛛俠造型的玩樂設施外，更設有蜘蛛俠城市牆打卡位，以及色彩繽紛的巨蛋供大家打卡，附近亦有地標購物商場紅山6979，不需要擔心小朋友會餓親！

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深圳免費公園｜人流不多 免費入場

最後港媽指雖然公園面積不大，地墊也有點舊，但玩樂設施也算吸引，且沒有異味垃圾，人流不多，免費入場，小朋友也可以樂在其中。她亦提醒雖然公園是有蓋場地，但始終是室外，建議自備風扇或待天氣稍涼再前往，她又指場內沒有廁所，有需要可前往隔離的商場。

圖文獲「吃喝玩樂小湯圓」授權轉載

深圳HEROPARK英雄公園

地點：深圳地鐵紅山站D2出口，步行約2分鐘

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