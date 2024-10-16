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施政報告2024｜消息：獲減稅烈酒數量只佔市場份額15%　強調不會鼓吹市民飲用更多酒

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%。（彭大偉攝）

即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元以下部分，及進口價在200元以下的烈酒，稅率維持不變。

政府消息人士指，本地進口價高於200元以上烈酒的入口量，佔整體烈酒市場的15%，可獲減稅的烈酒只佔市場的少量，相信新措施已平衡市民健康及促進烈酒貿易的需要，不會變相鼓勵市民飲用酒精。

他表示，新安排料政府會少收2億的稅款，不過是次稅項下降，不代表零售價會相應下降，零售價要交由市場決定。

他又指，政府沒有估算新安排會帶來多少經濟效益，僅指2023年紅酒的入口量量及銷貨量，較2007年､即全免紅酒稅實施的前一年，分別上升33.3%及375%，而香港已成為全球第三大紅酒貿易中心，本地紅酒商店增加不少，希望減低烈酒稅後可朝着上述目標前進。

酒吧界期望全面取消烈酒稅，以減輕經營成本，消息人士指，酒吧經營成本主要來自租金及員工薪酬，相信假使全面寬減烈酒入口稅，對酒吧的幫助也不大。

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】

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