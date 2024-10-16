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施政報告2024│消息：9個月內就第三間醫學院有初步結論 科大需重新提交建議書

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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施政報告2024】施政報告提出，支持本地大學籌建第三間醫學院，將成立工作組邀請有意開設新醫學院的大學提交建議書。消息人士表示，會於短期內公布工作組的規模、以及參與專家，專家組成員會避免有利益衝突，早前提交建議書的科大需再作提交，預計於半年至9個月內會有初步評核結果。

政府消息人士表示，工作小組的方針是尋求適合本港醫療需要的方案，基於資源及人力考慮，預料新醫學院多於一間的機會不大，但如未能尋找到適合的方案，選項亦可為新增「零間」，亦歡迎現有大學的醫學院申請。工作小組表示，未有限制醫學院開辦的學年，會按建議書內容交由工作小組考慮。

至於教學醫院用地，政府消息人士表示，會於北部牛潭尾預留土地，發展新醫學院校舍、以及新綜合醫教研醫院。消息人士解釋，該醫院並不是專為醫學院而籌劃興建，而是因為北部都會區的人口需求而籌建，大學亦可以提議於其他地方籌建教學醫院。被問到工作小組是否過於被動，消息人士表示，籌建第三間醫學院是複雜方案，不認為是「願者上釣」。消息人士強調，無論方案如何，均會為本港醫科生發展帶來正面影響。

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施政報告2024丨兩間醫學院總學額加至650個  教資會再行分配

施政報告亦提出，繼續增加本地醫學生培訓學額，現有兩間醫學院由2025-2026學年，將由現時的590個學額、增加至650個。消息人士表示，學額可以包括第一及第二學位，至於港大及中大醫學院的分配， 則需視乎教資會(UGC)作出的結論。消息人士提到，籌建第三間醫學院不會影響到這批公布的學額，不過日後的學額分配由於有新醫學院的「未知之數」，需要視乎工作小組作出的結論。

當局亦會於2025年公布第二個十年的醫院發展計劃，撥款會較第二期更多。消息人士表示，各個地區人口的數目、年齡層均有變化，會就這些變化作出考慮，包括現有醫院擴建計劃。至於有政黨提出增加黃大仙急症醫院，消息人士就指，會於該區再規劃，不過未必是政黨提出的方案。

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記者：陳展棋

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