賽馬會喜躍悦動計劃倡多元正向 認識ADHD 與活躍「腦」朋友同行

十月是注意力不足/過度活躍症（ADHD）關注月，「賽馬會喜躍悦動計劃」 推出公眾教育活動「認識ADHD，與活躍『腦』朋友同行，開拓無限可能」 ，透過推廣及體驗活動鼓勵大家以腦部多元發展和強項為本的角度認識ADHD，以及掌握支援有ADHD的人士之正向方法，增加彼此的接納。

根據香港大學醫學院的推算，香港約有21萬人有ADHD，其中超過5萬人為兒童和青少年（5至19歲），當中不少人未經診斷，或未有接受適切治療和訓練。 每35人當中就有一位充滿活力和創意的「活躍『腦』朋友」。



接納「多元」 創造正向環境



「賽馬會喜躍悦動計劃」 項目總監沈嘉敏教授指出，近年愈來愈多學者提倡用「神經多元發展」（Neurodiversity）的框架去理解ADHD。她解釋：「這個概念是指神經系統的差異，例如ADHD或其他一些腦部發展障礙，都是人腦的自然變異，應受到肯定和尊重。ADHD的人，其腦部負責執行功能和情緒的某些結構及運作與一般人有差異，令他們在日常生活中從環境接收資訊時較費勁，難以過瀘干擾注意力的因素，令人容易誤會他們故意搗蛋、不合群。」

有ADHD的人，或許因為自己在工作和社交上的表現而感覺沮喪和氣餒，從而影響自我形象和形成精神壓力，壓力又影響腦神經的訊息傳遞，造成惡性循環。不過，沈教授指出，這些挑戰不代表有ADHD的人缺乏能力，他們也有自己獨特的長處，如敢於接觸新事物、富有創造力、精力充沛等等。適切的藥物治療和認知行為治療訓練亦有助改善因ADHD所帶來的挑戰 。她強調公眾對ADHD建立正向態度，至為重要。

▲ 「賽馬會喜躍悦動計劃」項目總監沈嘉敏教授 (上）及副項目總監林穎姿博士（下）

發揮長處



計劃副項目總監林穎姿博士指出，家長、老師，甚或職場上的管理人員，可以多發掘ADHD人士的長處，讓他們加以發揮：「如果你身邊有ADHD的子女、學生、同學或同事，嘗試多理解他們面對的挑戰，着眼於他們的長處。高活動量的孩子，家長可以安排他們參與體育活動，以釋放能量。在工作間，管理人員可以配合專注力不足的員工，將會議時間縮短，讓具創意的他們參與腦震盪環節。只要方法適當，患有ADHD的人就能在他們擅長的領域裡發光發熱。」

證實心理學訓練 改善專注力及自制



「賽馬會喜躍悦動計劃」（Jockey Club Keen and Active Kids Project，簡稱JCKAK)為本港最大規模，具本地數據實證的校本ADHD支援項目，由賽馬會慈善信託基金捐助， 香港大學心理學系的研究團隊與香港明愛、 協康會、 香港耀能協會，東華三院和香港基督教女青年會等五間社會服務機構協作推行。計劃的主軸是到校為有ADHD的中、小學生提供認知行為治療小組訓練，協助學生提升專注力和抑制衝動能力，加強自我覺察、在學習上的執行功能和社交和情緒技巧。計劃亦會向家長、學校人員及社工分享支援ADHD學生的知識和策略，藉以強化小組訓練的效果。

計劃在過去五年為本港382所學校的4,000多名教師、1,500 多名家長及3000多名有ADHD的中、小學生提供校內培訓。絕大部分學生接受訓練和支援後，執行功能表現和情緒社交技巧有所提升； 九成半家長表示培訓有助減輕他們的親職壓力。

詳情：

FB： 賽馬會喜躍悦動計劃 JCKAK

IG： https://www.instagram.com/hkujckak.adhd/

（特約）