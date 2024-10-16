施政報告2024｜政府消息：八大非本地生4成限額非「終極上限」　非本地學士生已佔23%

▲ 政府消息人士透露，首年放寬限額後，八大非本地學士生已達23%限額。（資料圖片）

【施政報告2024 / 大學 / 李家超】去年施政報告提出於本學年起放寬8間資助大學非本地生限額，倍增至40%。政府消息人士透露，首年放寬限額後，非本地學士生已達23%限額，更說4成限額非「終極上限」，未來有機會再放寬，又認為內地以外的「新市場」生源，需要時間推廣。

特首李家超於去年發表的施政報告提出，由2024/25學年起，放寬八大非本地生限額，提升1倍至40%。政府消息人士今日（16日）表示，目前八大整體非本地學士生人數，已佔本地生的23%，高於上學年的19%，部分院校更是近乎「達標」，形容反應正面，又形容4成不是「終極上限」，但未有訂下進一步放寬的時間，稱需視乎大學宿舍等配套。

至於目前本港自資院校內地生限額不一，消息人士稱，政府仍會向中國教育部「積極爭取」放寬相關限額。

最近有資助大學校長公開形容，本港院校「主要問題」是外來學生以內地生為主。被問到非本地生源集中於內地生的問題，政府消息人士表示，新市場需要時間推廣，「不是1、2年的事」。

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