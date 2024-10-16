洗黑錢｜空殼公司涉洗白16億元 海關拘5人包括集團主腦
社會
撰文： 曾秋文
發布時間： 47 分鐘前
最後更新： 21 分鐘前
海關搗破一宗透過空殼公司洗黑錢案，涉款達16億元。海關財富調查科調查主任區穎璋今日（16日）表示，去年海關執行代號「火花」反洗黑錢行動，搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店，拘捕4人，包括集團主腦和找換店的合規主任，透過開設一間空殼公司和銀行戶口，處理約6億元懷疑犯罪得益。
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行動後人員作出深入的跟進調查，通過資金流分析和搜證，再發現該名合規主任除開設空殼公司外，亦操控案中其餘兩名被捕人開立的空殼公司和戶口進行洗黑錢。與此同時海關發現一名銀行職員與犯罪集團串通，協助開戶口和教導怎樣避過銀行審查，涉嫌協助洗黑錢。
在昨日和今日（15和16日）人員展開代號「火花Ⅱ」行動，突擊搜查5個住宅和一個商業單位，拘捕3名男子（34至71歲），包括兩名前公司董事，涉嫌「串謀或協助處理已知道或相信為代表從可供訴訟罪行的得益」罪名（俗稱洗黑錢）。海關同時再次拘捕找換店的合規主任和集團主腦作進一步調查，5名被捕人士已獲准保釋候查。
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記者：曾秋文