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不容忽視！選用合適口腔護理產品 一招減低牙周病導致心血管問題風險

特約

發布時間： 2024/10/24 00:00

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好多人都以為早晚刷牙就足夠保持口腔潔淨。不過，根據一項衞生署的資料顯示，原來全港有90%成年人患上唔同程度的牙周病。牙周病不但會令牙肉萎縮、甩牙，影響外觀，仲有機會引發心血管疾病等問題，實在不容忽視。有效地清除牙菌膜是預防牙周病的好方法，即睇內文了解常見的牙齦問題，以及相關的專業護齒產品介紹，一齊呵護敏感牙齦，重拾牙齒健康。

問題年輕化 留意症狀及早預防

根據衞生署資料顯示，香港有90%成年人患上不同程度牙周病，近年更有年輕化趨勢。牙周病是影響牙齒支持組織的一種慢性疾病，由黏附在牙齒表面、肉眼很難察覺的牙菌膜所引致，如果牙齒不清潔，牙菌膜就會長時間積聚在牙齦貼近牙齒的邊緣，誘發不同程度的牙周病。牙周病在初期時有可能完全沒有病徵，但常見牙齦經常紅腫、出血、脹痛等症狀。

有機會引致全身其他毛病

不說可能大家不知，牙周病與心血管疾病等其他身體毛病原來也有關聯。口腔中的細菌有機會因牙周病而進入血管系統，引起全身性炎症反應，有機會增加導致心臟病的風險。英國伯明翰大學一項於國際期刊《BMJ Open》刊登的研究顯示，如有牙周病病史，患上心血管疾病的風險增加18%、糖尿病風險增加26%、自體免疫疾病風險增加33%，以及精神疾病風險增加37%。研究結果又指，牙周病患者解決風險因素以防止各種疾病出現，是相當重要的。

及早預防 適時紓緩

牙周病不僅是口腔健康的問題，還可能對全身健康造成嚴重影響。我們要重視口腔健康，保持良好的口腔衛生習慣，及時預防和治療牙周病。預防及治療方法由簡單的每日刷牙及使用牙線、由牙醫清除牙石和牙菌膜，至較嚴重的施行牙根刮治或牙周手術。所以，如能及早預防及發現，不但能免卻儀容的受損及皮肉之苦，還可以減省醫療開支。萬寧為大家搜羅了各式各樣口腔護理產品，除了常見的牙膏、牙刷，還有很多專業的牙齒護理產品。

紓緩抗敏產品

敏感性牙齒嘅成因，除了老化、刷牙太大力、牙周病造成牙齦萎縮或磨牙等，都會令沒有琺瑯質保護的牙根外露引發敏感。最常見的情況是碰冷或碰熱時會感到痺痛感酸軟。大家可以選購抗敏牙膏，幫助修補琺瑯質，紓緩痺痛等情況。

G.U.M Pro專業抗敏加護牙膏（柑橘味）90克

於牙齒表面加建抗敏保護層，大範圍及深入地阻隔象牙質小管的刺激，紓緩牙肉腫脹、高效抗敏，及有助預防引致牙周病的主要徵狀。
立即購買：https://www.mannings.com.hk/g-u-m-pro-sensitive-plus-toothpaste-%28citrus%29-90g/p/365239 

Bioniq修復+專效抗敏牙膏 97.5克

含20%仿天然琺瑯質微粒（hydroxyapatite/BioHAP），再礦化修復受損琺瑯質及填補外露的象牙質管道，形成保護層阻隔敏感刺激，紓緩牙齒敏感尖銳的痺痛，有助保持牙齒平滑、堅固及健康。
立即購買：https://www.mannings.com.hk/bioniq-repair-toothpaste-acute-sensitive-97-5g/p/321752 

牙齦護理產品

牙齦發炎是導致牙周病的原因之一。當牙齦開始出現輕微發炎時，可先透過改變牙齒清潔習慣、並持續保持口腔衛生，讓牙齦慢慢自然痊癒。即使當下牙齦的症狀稍有好轉，也要保持良好的潔齒習慣，選用合適的牙膏。

Colgate高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏（清香薄荷）95克

針對性深層去除牙齦線下3mm嘅牙菌膜，從根源*對抗牙齦流血、紅腫及萎縮^；獨特Amino Foam技術以微米級泡泡深層渗透牙齦，將抗菌Zinc物質帶到牙齦最底層。
*減少牙菌膜
^因牙齦問題導致
立即購買：https://www.mannings.com.hk/colgate-total-plaque-intense-gum-repair-toothpaste-%28fragrant-mint%29-95g/p/831008

G.U.M Pro專業全效牙周修復牙膏（草本薄荷味）85克

全效殺菌抗炎，抑制導致牙肉萎縮的組織分解；預防流牙血、紅腫、牙肉萎縮、敏感及牙齒鬆脫等牙周病徵狀。
立即購買：https://www.mannings.com.hk/g-u-m-pro-complete-repair-toothpaste-%28herb-mint%29-85g/p/365320 

即上萬寧官網，選購更多護齒產品：https://bit.ly/4h8yhsy

（資料由Mannings提供）

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