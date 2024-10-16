專注力不足︱11歲男童患專注力不足中醫藥方+針灸治療 1年時間學習明顯進步

▲ 楠楠經曹醫師治療下，專注力不足情況有改善。(相片由曹醫師提供)

在當今快節奏的生活中，專注力不足問題日益成為影響兒童學習和生活的重要障礙。對於一個11歲的男童楠楠而言，專注力不足不僅讓他的學習之路充滿了挑戰，更讓他的家人陷入了深深的憂慮之中。然而，在我的治療下，楠楠的情況獲得良好改善。

楠楠是個活潑好動的孩子，但他的活潑卻成了學習路上的「攔路虎」。平時溫書時，他總是坐不定，無法專心地復習；課堂上，他經常不由自主地說話，不僅影響了自己的學習，也嚴重擾亂了課室的教學氣氛。這些問題讓楠楠的老師和家長都倍感頭疼，他們尋求了多種方法，曾經服用西藥，但副作用讓楠楠白天昏昏欲睡，影響學習。

就在一家人幾乎要放棄的時候，通過朋友的介紹，楠楠的母親帶著他來到了我的診所。他細心聆聽了楠楠的母親對孩子病情的描述，並對

楠楠進行了詳細的問訴和體檢。

在問訴過程中，我發現楠楠除了專注力不足外，還有時常發脾氣、晚上睡眠質量不佳等問題。根據這些症狀，我判斷楠楠屬於肝氣旺盛、

心腎不交的體質。在中醫理論中，肝主疏瀉，調暢氣機，若肝氣過旺，則易導致情緒失控、注意力分散；而心腎不交，則會引起心神不寧，影響睡眠和記憶力。

基於這一判斷，我為楠楠開出了一份專門調配的兒童中藥方。這份藥方旨在平肝氣、養心腎，通過調節身體的內環境來改善專注力不足的情

況。為了增強治療效果，我還建議配合針灸治療。針灸作為中醫的重要組成部分，能夠通過刺激特定的穴位來調節氣血、疏通經絡，從而達到治病養生的目的。

起初，楠楠的母親還有些擔心孩子會因為中藥的苦味而抗拒治療。然而，讓她意想不到的是，楠楠對這份中藥的接受度非常高，幾乎感覺不到苦味。更讓她欣喜的是，治療僅僅進行了一周，楠楠晚上的睡眠質量就有了明顯的改善，他不再像以前那樣經常醒來或做噩夢了。同時，溫書時的專注力也有了輕微的提升，雖然還不足以讓他長時間專心致志，但這已經是一個非常好的開始了。

▲ 楠楠經過1年治療後，成績明顯有進步。(相片由曹醫師提供)

看到治療初見成效，楠楠的母親更加堅定了繼續治療的信心。在接下來的8周里，她帶著楠楠按照我的建議，定期接受治療。隨著治療的不斷深入，楠楠的變化越來越明顯。他不再像以前那樣容易發脾氣了，溫書時也能專注地看上45分鐘左右。課堂上，他的表現也讓老師大為讚賞，稱他比以前專心多了，不再隨意說話打攪課堂。

為了鞏固治療效果，我建議楠楠在治療結束後繼續進行定期的鞏固治療。楠楠和家人都非常配合，他們知道，這不僅是為了當前的改善，更是為了將來的健康成長。

時間轉眼過去了一年，當我們再次聯繫到楠楠的母親時，她滿懷感激地告訴我們，楠楠現在的變化簡直讓人難以置信。他在學習上取得了進步，第一次考到了班級的前十名，特別是在數學這門科目上，更是名列前茅。這進步不僅讓楠楠重拾了自信，也讓他的家人看到了中醫治療的神奇效果。對於我而言，楠楠的改變是我作為醫者最大的欣慰和動力。

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