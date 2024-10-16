吸血鬼病︱32歲女罹罕見怪病形同「吸血鬼」　忌陽光大蒜 每天嘔吐60次

▲ 32歲女罹罕見怪病形同「吸血鬼」 忌陽光大蒜 每天嘔吐60次

【吸血鬼/吸血鬼症候群/罕見病/嘔吐/罕見病治療】有一種罕見病會令人變成現實版「吸血鬼」！美國一名32歲女子罹患這一怪病，除了會引發劇烈痛楚和嘔吐症狀，更讓她如同傳説中的吸血鬼一樣，膚色蒼白、需要遠離陽光和大蒜，否則隨時有機會致命。

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據外媒報道，美國明尼蘇達州一名32歲女子Phoenix Nightingale，罹患罕見疾病「急性間歇性紫質症」。此罕見病導致她代謝紊亂，發病症狀包括便秘和身體劇痛，並伴隨連續幾天的嘔吐；最嚴重時一日嘔吐達60次。

另外，病症更使Phoenix對大蒜中的「硫」產生過敏，絕對不可進食，否則可能致命；她還必須遠離陽光，膚色變得非常蒼白，讓她自嘲形如現實版「吸血鬼」。

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吸血鬼病︱治療無效被誤認怪物附身

Phoenix至今已發病超過480次，嘗試過多種處方藥治療均無效。她也因此特別注意飲食：

我只吃對身體安全的食物，完全不碰大蒜和其他含硫食物。也不能吃大蒜麵包、紅葡萄、酒精和咖啡。

據瞭解，由於這種受神經系統影響的罕見病症狀，與傳說中的吸血鬼相似，因此又被稱為「吸血鬼症候群」，過去曾有不少患者都被誤認為被怪物附身。

Phoenix表示，自己自幼時患病後也足足用了31年才確診，因此她希望透過公開自己的故事，讓大眾對這種罕見病有更多認識，並幫助同樣還在為此病尋找出路的患者。她認為，醫療系統應更多地為患有類似神秘疾病的人提供支援。

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