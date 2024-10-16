乳健同行｜霍何綺華克服癌魔感恩同路人扶持 呼籲大眾關注乳癌

▲ 霍太接受新城電台訪問時，笑言自從當上基金會主席，衣櫃漸漸增添很多粉紅色衣服。「以前我對粉紅色沒多大感覺，現在我真的很喜歡這顏色。」

年度慈善步行籌款活動「乳健同行2024」將於本周日（10月20日）在港島山頂舉行。今年以「齊心邁步為乳健」為題，喚起大眾關注乳癌，乳癌基金會透過善得以教育及推廣乳健、支援乳癌患者，及乳癌研究及倡議等工作。



基金會主席霍何綺華博士受訪表示：「每年10月是國際乳癌關注月，我們一直相信『及早發現，治療關鍵』，並倡議推行全民乳癌篩查，令更多婦女及早發現乳癌，尋求適切治療。」

她留意到很多女性仍認為乳癌和自己沒有關係，還有很多原因不定期去做檢查。「換言之乳癌的公眾教育是做得不夠的，從報告和資料庫顯示，進行乳房檢查的女性有增加，但定期檢查卻不足，乳健的認知度真的不夠。」

▲ 乳癌基金會於10月20日將舉行「乳健同行」慈善步行籌款，同是鼓勵大眾齊齊做運動，守護健康。

霍太指不少婦女對乳癌仍有很多誤解，如以為年紀大才會患上，所以經常都要不停地做乳檢教育講座，讓更多女性了解乳房定期檢查的重要性。

善款支助3大項目

霍太舉例公眾對乳房照影（乳房X-ray照影），雖然普遍認識多了，但從近年調查報告資料，會定期檢查的人是不夠，可見公眾關於乳房健康意識不足。「我們發現40歲以上的患者，有6成多從來沒有做過X光照影。別人說知而不行，現在更是不知又不行。 另外，教育程度較低或家庭收入較少的婦女，對乳癌的意識更低，乳房檢查習慣更差。」

她理解，基層家庭要為口奔馳，即使公共醫院做X光照影都需要2,000元起，所以即使知道檢查的重要都不會捨得去做，故她更希望政府可以加把勁，多提供資助甚至能做到全民檢查。

她指「乳健同行」正是提醒大眾運動的重要性，當中籌得善款主要為支助乳癌基金會3大服務項目，包括為患者提供心理輔導，另設有乳健中心為有需要人士做X光照影，以上兩項服務都屬免費，另外透過善款也可建立乳癌資料庫。

▲ 霍太曾推出 《乳癌100問》，書中訪問了很多患者，分享她們的心路歷程。

定時與患者作分享

霍太20年前也曾確診乳症，故很明白患者身心需要。她分享：「家人很重要，當時我丈夫取消了很多外國會議，留港陪我抗癌和治療；我妹妹由英國回來相伴，我的朋友更叻，周一至周日輪流陪我，很感謝他們的諒解與支持。平時我很強，經常照顧身邊人，現在回想覺得自己很幸運，原來這麼多人錫自己，生命中有這麼多天使在旁，很開心亦很感恩。」

▲ 每年10月是國際關懷乳癌月，亦名粉紅十月

她亦很慶幸能以過來人身份，定時與其他患者分享。「我知道患者不愛與家人傾訴，因為不想他們擔心。康復者分享對患者很重要，這絕對是一支強心劑，證明康復後可以雨過天晴。我喜歡做分享者角色，因為患病時，不止需要醫生，醫治心情亦很重要，乳癌基金患者支援小組做得相當好，他們有專業人士，例如護士、腫瘤科醫生、心理學家等。自已也從跟別人的分享中，學習放下、釋懷，甚至忘記。」

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