長洲親子遊｜長洲人推介4大小店美食　歎特色陳皮咖啡/氣泡茶/皇牌燉桃膠

【長洲美食/長洲一日遊/長洲親子好去處】長洲這個充滿懷舊魅力的小島，悠閒氛圍與多樣美食交織，一家人都能享受。除了著名的大魚蛋和芒果糯米糍，長洲還有許多隱世小店，每款小食不僅填飽肚子，更是一次味覺享受。

▲ 長洲懷舊魅力和時尚景點交融，為小島悠閒氛圍注入新活力。（香港經濟日報資料圖片）

長洲美食1｜森林氣息咖啡店

充滿異國氣息的《OXY CHEUNG CHAU》坐落一座三棟式活化老屋，外牆漆成鮮艷色彩，保留舊式木拉門，室內陳設掛滿了各式鹿角蕨，在自然綠意與都市生活間取得平衡！給你一片能自在放鬆的山林氣息。店舖主打特色陳皮咖啡，靜待30秒等陳皮粉慢慢溶掉可以享用，陳皮沒有想象中苦澀，少許回甘，與咖啡出奇地匹配。

秘制蜜糖漬檸檬梳打是另一特色，清甜中帶有一絲微酸，喝一口非常清爽！此外，每一款小食都經過精心設計，從經典的巧克力蛋糕到清新的檸檬蛋糕，每一口都是對味蕾的極致享受。外酥內軟的手抓餅配上新鮮的蔬菜和香料，口感層次分明。新推出牛角包窩夫 (Croffle)，口感酥脆，散發出淡淡牛油香，賣相打卡度十足。

OXY Cheung Chau

地址︰長洲東灣路2號地舖

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長洲美食2｜自家熟成三文魚日式料理

長洲這個懷舊地方，出現了一家備受矚目的日式料理店——豚壽司。這裡的壽司均使用日本精米，並採用時令新鮮食材，成為長洲人或遊客的一個新選擇。豚壽司的招牌菜之一是自家熟成的三文魚，經過嚴格的熟成處理，熟成過程控制在攝氏1度和濕度90，並使用UV及活性炭保持高度衛生，讓魚肉在最少7天內充分釋放鮮味。這樣的處理方式使三文魚刺身和壽司的口感更加緊致，且爆油、鮮味截然不同。

一盒10件裝的壽司搭配兩隻生蠔，坐在舒適的bar檯位上，透過落地窗戶享受美食，感覺格外自在。尤其是三文魚腩，鮮美無比，讓海鮮愛好者大快朵頤；搭配精緻壽司飯，即使是從雪櫃中取出，飯粒依然保持著良好的口感，令人驚喜。除了壽司，豚壽司還提供日本生蠔，讓食客能夠品嚐到高品質的海鮮，生蠔口感鮮甜，絶對是不容錯過的美味。

豚壽司

地址︰長洲大新海傍路90號地舖

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長洲美食3｜《納舍》茶舍新體驗

前往泳灘路上，途徑一間充滿暖意和設計感的茶舍——Nutshell（納舍）。這裡的木系裝飾讓人感到溫馨，而店舖的設計更是由老闆的姐姐親自操刀，並邀請了知名的設計團隊star from zero進行裝修，整體風格獨特且時尚，讓人一進門就感受到舒適的氛圍。

Nutshell的名字恰如其分地反映了這家店的主題，與一般咖啡店不同，這裡專注於茶的多樣演繹，特別是他們的抹茶系列，京都丸久小山園的青嵐抹茶巧妙地加入湯力水中，既清新又消暑，讓人在炎熱的夏日中感受到抹茶的回甘，令人心曠神怡。特別推薦他們的玄米綠茶生芝士蛋糕，漸變色的外觀不僅好看，口感更是如同mousse cake一樣柔滑，底層的脆脆口感為整體增添了層次感，讓每一口都充滿驚喜。

納舍 Nutshell

地址︰長洲新興後街156號地舖

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長洲美食4｜《慶發記》樽仔糖水

慶發記是一間糖水外賣店，有別一般外賣碗盛裝，全店均以樽裝出售，種類繁多價格實惠，雖然店舖不大，但自助的方式讓人可以隨心所欲地挑選喜愛的糖水。椰汁椰青凍，椰汁的香氣撲鼻，不會過於濃稠，杯中滿滿的椰青凍口感滑嫩，整體的甜度適中。

皇牌燉桃膠，亮點在於其大顆的桃膠，搭配爽口的銀耳，既有嚼勁又不失柔滑，還加入了紅棗和杞子，更讓這道甜品對於女性來說，成為一個健康的選擇。下次到長洲，不妨親自來品嚐一下這些美味的健康飲品，絕對不會失望！

慶發記

地址︰長洲昇昌里2號地舖

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