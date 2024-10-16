施政報告2024｜立法要求私院公布價目、手術死亡率等　明年諮詢業界

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【施政報告2024】施政報告公布，會為公私營醫療系統編製質素指標，並探討就私營醫療收費透明度立法，計劃明年諮詢業界。當局亦計劃組織專業平台、以實證為本、制定臨床指引，並研究建立公私營醫療服務質素及效益基準。

政府消息人士表示，立法計劃要求私家醫院公布多項數據，包括醫療項目收費表、病人收費水平、病人統計數目、並要求醫院於病人接受療程之前，提供預估收費水平。至於醫療程序的過程中，亦要求公布手術的詳細數據，包括手術後遺症機會、手術死亡數字等，以讓病人可以作出考慮。至於會否要求如內地般，於醫院顯眼位置公布價目，政府表示形式有待制定。

當局亦計劃組織醫學院、以及公私營醫療機構的專家，牽頭制定每個治療細項的臨床指引。消息人士解釋，目前醫專等機構雖然有業界制定指引，但為數不多，希望不同醫生均可以參照同一臨床指引進行醫療程序，但非強制要求，做法與英國國民保健署(NHS)類似。消息人士亦表示，過往政府過於聚焦於資源投入，但未來需要考慮服務質素及績效。

施政報告亦提出，要求所有醫護需將重要健康數據存入市民的個人醫健通戶口，令市民有整全的電子病歷以加強醫療服務的連貫性。

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