一路好走丨男星Kaseem Ryan猝逝終年52歲　曾任職消防員家屬悲痛證死訊

▲ 美國身兼消防員、音樂製作人及饒舌歌手身份的「Ka」萊恩（Kaseem Ryan）驚傳猝逝，終年52歲。(IG圖片)

【Kaseem Ryan/ka/猝逝】曾參與911救援，於美國身兼消防員、音樂製作人及饒舌歌手身份的「Ka」萊恩（Kaseem Ryan）驚傳猝逝，終年52歲。「Ka」的家人其後於IG張貼悼文證實死訊，指「Ka」於10月12日離世，不過並未有交代其死因，僅呼籲外界尊重家人私隱，其死訊一出，整個饒舌界音樂圈均對此感震驚。

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綜合外媒報導，「Ka」萊恩（Kaseem Ryan）過去曾任職消防員長達20年，2001年晉升紐約市消防局（FDNY）小隊長後，曾參與911事件的救援工作，一直積極服務社區。他除了是救人無數的消防員，亦是美國布魯克林(Brooklyn)的饒舌歌手，先後推出了11張專輯，最近一張專輯則是今年8月發行的《The Thief Next To Jesus》。豈料，僅事隔2個月，便不幸告別人世，留下妻子、母親和妹妹等人。

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52歲的「Ka」被譽為「真正的藝術家」、同時也是知名說唱者，其音樂一大特色是於日常的生活瑣事尋找創作靈感。家屬事後透過IG發表聲明，證實52歲的「Ka」離世，惟並未詳細說明死因的同時，呼籲粉絲留給家屬空間、隱私。

同場加映 : 猝死危機︱同場加映：10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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資料來源: 英國衛報、brownsvilleka IG

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