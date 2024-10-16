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校長專欄︱勇敢面對打針不用怕　陳瑞良校長：幸福人生需要經歷苦澀領悟

升學教育

發布時間： 10 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

陳瑞良校長鼓勵學生勇敢面對打針！

保良局黃永樹小學】德國的思想家歌德這樣說：「勇敢裏面有天才、力量和魔法。」

大家好，我是一支針。雖然我看起來有點可怕，但其實我有一顆溫暖的心。一般人看到了我就會感到恐懼，甚至會哭泣。可是，你們知道嗎？恐懼有時候會耽誤了人生。

每當我出現的時候，很多孩子都會害怕我，甚至給我冠上妖魔鬼怪的惡名。即使我不動聲息，甚或未有現身，但孩子們嚎嚎啕啕的哭聲，已經驚動了一室的人群，使我無所遁形。

無論你是健如虎、壯如牛的硬漢子，抑或是嬌如花、柔如絲的楚楚可憐小姑娘，誰也無法匹敵我使出的重劍刺擊。然而，大家對我有種誤解，以為我亮起的是劊子手握緊的鋒利屠刀，但其實我是觀音大士手中插着楊柳枝寶瓶內的甘露。我懷着滅活減毒的秘方，默默地為大家的身體訓練隨時候命的軍團，迎接健康保衛戰。 

童學園
校長專訪｜德望小學擁11隻駐校貓老師　校長熱心領養動物學生受薰陶立志當獸醫

我羨慕家族近親的遠古朋友，他的主人正是認識那位會吟詩作對的李太白，千古以來都對主人老婆婆欽佩萬分，尤其那股恆毅琢磨的精神，成就了鐵杵成針的事跡。我也想成為神醫扁鵲起死回生的助手，利用針灸療法醫治頑疾。如果我有這樣的偉大成就，相信大家便不會對我望而生畏吧。

我不需要掌聲，只想大家不要老是埋怨我。每次完成任務後，我也以生命為證，犧牲自己，守護了大家的健康，那是我惟一的任務，存在的意義。說到底，愛猶如必苦的良藥。幸福的人生，有時候需要經歷苦澀才會領悟，正如你從不知道秋風因何要把綠葉吹黃一樣。我給大家的短痛，只是想在離開之前，留下一點烙印，一句告別前的叮嚀，以及一個思念我的理由。

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撰文 : 陳瑞良 保良局黃永樹小學校長

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