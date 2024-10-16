施政報告2024｜公屋設自助回收站檢討「綠在區區」　未再提垃圾徵費時間表

▲ 當局表示檢討「綠在區區」(資料圖片)

原定8月1日實施的垃圾徵費已經擱置。《施政報告》提出，會持續推動減廢回收工作，包括擴大社區回收網絡，將公共回收物收集點的數目由現時約500個增加至800個；在公共屋邨內設立「自助回收站」或智能回收設施等。「6仔店」早前被指回收成本高過市場，政府是次也提及會檢視「綠在區區」的招標安排和要求，提升其成本效益和服務水平。而報告未提及會否重推垃圾徵費，僅指政府會持續評估社會對減廢的看法和參與度，明年中再向立法會匯報。有環團批評，僅透過增加公共回收物收集點、廚餘收集設施等，減廢力度不足。

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《施政報告》在減廢政策提到，會擴大社區回收網絡，將公共回收物收集點的數目由現時約500個，到2025年首季增加至800個；另在公共屋邨內設立「自助回收站」或智能回收設施等，同時倍增全港住宅廚餘收集設施至1,600個；同時會優化「綠在區區」回收設施服務時間，以更好提供服務；同時檢視「綠在區區」的招標安排和要求，提升其成本效益和服務水平。

政府消息人士指，在公屋增設的「自助回收站」，料與「6仔店」類似，但是24小時運作、且無職員，正覓合適地點，主要為回應社會對回收設施的訴求。至於檢視「綠在區區」招標，則會考慮其地點是否方便及合理、營業時間和開支等。

《施政報告》亦指，環境及生態局現正協助2間本地公司設立生產線，利用本地回收廢料升級再造成高價值產品，分別是無電製冷和創冷產品的核心原料以及聲學超材料產品，促進香港綠色工業發展。

政府消息人士指，其中一間公司是將回收的膠樽換成隔音裝置，另一間則製做出被動式輻射製冷塗料，塗在建築物外牆上可反射熱能至高空，不會造成溫室效應，政府希望2間公司在香港設立基地，亦正探討能否在環保園設廠。

施政報告2024｜資助加裝電動車快充設施

施政報告也提出，政府會在新能源運輸基金預留約7.5億元，資助的士業界和專營巴士公司購置電動車輛，並推出氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃。在擴大電動車網絡方面，政府表示會投入3億元推出新計劃，資助私營機構安裝高速充電設施，至2030年累計裝置3,000個高速充電器。政府也並計劃明年邀請業界表達意向，利用現有油站用地以「一地多用」模式設立充電站及在上蓋發展其他用途。

政府消息人士指，新計劃的資助上限料為每個充電器10萬元，不可能100%資助，亦會考慮地點、開放時間及成本效益等。至於油站一地多用，消息人士稱，希望善用土地空間，外國例子所見，上蓋可用作「整車、賣車」等，希望聽取業界意見。

新一份《施政報告》的環保政策，有不少重提去年措施或KPI，如透過「EV屋苑充電易資助計劃」和寬免總樓面面積安排，估計2027年中前提供約20萬個充電停車位；為生產者責任計劃訂立適用於不同產品的法律框架，讓日後可逐步應用於包括塑膠飲料容器和紙包飲品盒等產品。另外又再提，首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施I·PARK 1預計明年投入服務，會推進I·PARK 2建設；以及明年提交條例草案，確保氫燃料安全使用及會擬備香港氫能標準認證模式等。

施政報告2024｜環團批未著墨氣候政策 減廢回收應急起直追

環團「綠惜地球」指，《施政報告》雖有提及不少環保措施，但不少只是舊調重彈，而氣候政策更是著墨甚少。政府在今年5月暫緩垃圾徵費後，提出多項減廢和回收措施作善後，今年的《施政報告》則搬字過紙，提出增加公共回收物收集點、廚餘收集設施等，憂慮減廢政策力度欠奉，未能帶頭重振社會減廢的風氣。

綠惜地球又指，垃圾焚化除了只屬末端處理方案，更有潛在的環境和健康風險，成效遠不及生產者責任計劃、垃圾徵費等源頭減廢措施，而至於生產者責任計劃，去年《施政報告》已提出要在今年提交法案，但至今仍然未見蹤影，冀當局能如期完成立法，促當局切勿依賴焚化，更不宜以減廢風氣轉弱為由，再三拖延源頭減廢的措施。

另一環團「長春社」亦指，當局早年提出「在2024年初就規管住宅物業回收物的妥善處理 向立法會提交條例草案」，但今份《施政報告》的最新回應，是「現計劃在2025年年中檢視 進度和諮詢持份者及立法會」，進度比預期落後。長春社指，政府在垃圾徵費計劃暫緩後，應該在減廢回收的工作上急起直追，盡快總結今年 6 月推出的《減廢回收約章》後，私人住宅物業的源頭分類及回收工作成效，完善條例草案細節。

香港地球之友也指，遺憾施政報告中在緩減和適應氣候變化的政策仍然不足，指政府必須提速氣候行動，積極地落實進取的減排策略和措施，使香港真正成為具有氣候韌性的宜居城市。

獨立智庫思匯政策研究所指，政府在擬備香港氫能標準認證模式的早期階段時應與業界緊密合作，而即使全球市場現時缺乏綠色氫能供應，仍建議港府採用以排放門檻作為界定綠色氫能的主要工具。

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