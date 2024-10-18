升學就業｜見工面試題「正」字加一筆是什麼？　女大學生1個機智回答秒被錄取

▲ 一名女大學生最近到一家公司求職，成功解答問題「『正』字加一筆是什麼字？」（《羅曼史是別冊附錄》劇照）

【見工面試/面試題目/求職/見工問題】本Mommy發現不少公司面試時會提問一些千奇百趣的IQ題，令求職者好頭痕！網上流傳一條腦筋急轉彎的題目，面試官問「正」字加一筆是什麼字，有女大學生機智寫下一字，成功獲取錄。

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見工面試｜面試官提問：「正」字加一筆是什麼字

綜合內地媒體報道，一名女大學生最近到一間公司求職，成功在筆試一環過關後，便來到面試時刻。她憶述，當時同場連同自己，共有3名求職者，女面試官向眾人提出了一個問題

「正」字加一筆是什麼字？

見工面試｜頭兩名考生口窒窒被淘汰

首先第一名回答的是一名男考生，但他想了良久也沒有答案，最終時間完結，便被淘汰掉。第二位則是一名女考生，聽到問題後的她表現得十分慌張，說話更是「口窒窒」，這自然令考官的評分大打折扣，未能過關。

見工面試｜女大學生回答「丐」字被錄取

來到事主的回答時間，她思考了約3秒，便想出在「正」字的底劃加一筆延伸成一個「丐」字，聽到答案的面試官們都表示滿意，最終錄取了她。這名女大學生遇事時一向不會感到驚慌失措，而且性格冷靜、會分析，因此能夠出奇不意地回答問題。

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見工面試｜求職顧問：主要考臨場反應

台灣的《Career就業情報》顧問臧聲遠曾指出，有時公司會提問很多好像與工作無相關的問題，但此類問題考驗的就是臨場反應、求職者的靈活度，基本沒有一定的答案。

臧聲遠也教路，如果對面問題著實想不出一個恰當的答案，亦應保持禮貌地直接表示自己無法回答，但同時可以向對方說出自己一些想法等等，這些也有助在面試官前加分。他特意提到，不可表現得十分生氣，也不應質疑對方，也不可以被嚇傻地什麼回應也沒有，這樣被錄取的機會會大大減低。

而求職網《yes123》發言人楊宗斌也指出，選擇不回答創意性的題目並不是好的方法，因為這些都是考驗其危機處理能力，理想做法是態度客氣地詢問面試官題目的用意，希望從中可以套取到一些資料而去慢慢嘗試答出一個令對方滿意的答案，這些印象分會為整個面試加分不少。

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