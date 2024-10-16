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坐月遇怪事｜台媽住月子中心疑撞鬼耳朵被吹氣　同房老公隔天講出更離奇遭遇

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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台媽在月子中心遇到的靈異事件令人毛骨悚然！

【坐月/月子中心/靈異事件/新手媽媽/產前產後】成為一位母親之前，女生要經歷懷孕不適和生產痛苦，所以常說女人生B是從鬼門關走一趟，非常嚇人！不過近日台灣有位年輕媽媽在月子中心遇到的靈異經歷，比起「鬼門關走一趟」更為恐怖。這位台媽自言一走進月子中心的房間，已莫名想哭，最可怕是感覺有東西在她耳朵吹氣，而同行的老公則離奇發抖，事後更道出不思議遭遇！

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月子中心鬼故事｜台媽入住月子中心後莫名想哭

這位台媽在社交平台發文透露，9月尾誕下女兒，她從生產中心出院後就跟老公到月子中心辦入住手續，但寶寶因為要照黃疸，所以沒跟她一起出院，她說：「因為我是剖腹產的關係，傷口還是有點疼痛，加上走來走去到下午入住時就好累，第一天行政客服開始講解一些月中的注意事宜，但因為好累，我其實也是左聽右出全程交給我老公聽。」

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當客服帶他們到房間時，她突然有種古怪感覺，於是跟老公說：「我怎麼覺得這層樓我會迷路？我老公回我：『就一層而已哪會迷路！』」但她心裡就覺得會迷路。由於比較晚入住的關係，夫妻倆還沒吃飯，所以老公就買了麥當勞套餐回房間吃，吃完後差不多快傍晚了，老公也累了就小睡一下。

直至晚上9時，她洗澡和泵奶後就準備睡覺，但一躺在床上卻莫名覺得想哭睡不著，還以為是自己產後激素的影響，於是沒有多想。當正準備要入睡的時候，台媽竟感覺有個東西似乎在叫她，她驚醒，第一次驚醒她自覺只是太累而已，豈料每當入睡時，就感覺有東西從她前面飄過去：「似乎不讓我睡在叫我⋯我就會叫一下⋯」

月子中心鬼故事｜台媽左耳被吹氣　老公離奇顫抖

由於老公睡在她左邊，當她往左看的時候，竟見到老公整個人在發抖，很抖的那種，她續說：「我以為他感冒了我就嚇我一跳，我要伸手去碰我老公都沒力氣碰他，但我非常清楚我老公真的在發抖，後來他突然就起來了，我就說我剛剛看你在抖是嗎？」但老公卻回答沒有，她當下覺得很奇怪，因為她很確定他在發抖。

不知怎地，台媽當下心情很低落，又一直哭，因為很害怕的關係，所以都靠著老公，怎料下一秒她左邊耳朵有人對她吹氣，她嚇得直接大哭大叫！她心有餘悸說：「跟老公都有聽到有人在敲房門的聲音，我老公直接衝去開門都沒有人，老公就說不要睡了，馬上幫我穿束腹帶跟外套帶我出去，就去找嬰兒室護理師問看看⋯」

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月子中心鬼故事｜老公：「有個人在說想吃雞塊...」

護理師雖然一頭霧水，但仍幫他們換樓上的房間睡一晚，結果到了隔天早上，老公才講了昨晚沒跟她說的事。她指換了房間後，已差不多半夜2點半，兩人聊天聊到快早上，她才小睡一下，到早上9點起來，跟老公重提昨晚的怪事，老公才跟她說有段時間眼睛睜不開也不能動，於是她回想是不是老公在發抖的時候動不了：「因為當下我也沒辦法動，想去碰他是不是感冒還怎樣，我說那你知道你當下在發抖嗎？他說他沒有感覺，我說我看到你發抖至少10秒以上欸，他才說那時候他沒辦法睜開眼睛的當下，有個人在跟他說他想吃雞塊！」

由於為免太太害怕，所以老公不敢告訴事主，後來她回想，那天剛好下午才入住，月中的人打電話問她：「要不要把中午的餐點先拿出來，不要悶在保溫袋裡面怕會壞掉？」結果他們將飯菜拿出來放在桌上，看起來超像「拜拜」的，可能有些東西以為在拜「他們」，所以兩人才會遇怪事，月子中心幫她們換房後就一切安好。

台媽這個鬼故事引起極大迴響，大量媽媽在貼文下留言，紛紛指月子中心很邪門，並各自分享自己在月子中心遇過的靈異事件，令人看後毛骨悚然！

新手媽媽在月子中心遇過的鬼故事：

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