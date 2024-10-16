小學呈分試︱體育納呈分試人文科學科佔分總和與主科看齊　校長支持：有利學童多元發展

▲ 校長及教育界人士支持體育科2026/27學年起納入呈分試。

【呈分試/體育/人文科/科學/小學呈分試】小學呈分試修訂內容出爐。教育局今日（16日）發通函，敲定2026/27學年小五級下學期開始，將體育科納入呈分試，鼓勵學生做運動，而明年起推行的小學科學科及人文科佔分總和，將與中英數3個主科看齊。根據教育局通函，小學呈分試比例，中文、英文、數學、科學、人文、視覺藝術、音樂，以及體育，合共8科比重敲定為「88844222」，有別與現行的「999632」（中、英、數、常、視藝及音樂）。

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目前體育科評估涉及4大範圍，包括體適能、體育技能、態度及知識，並以前兩者為主要元素。局方指，學校應根據校本體育課程，以多元評估模式讓學生以不同方式展示學習成果，並盡量照顧學生不同潛質、能力和需要，促進學與教成效。

體育科評估將設豁免安排，若學生因健康理由需要豁免上體育課，須呈交由註冊醫生簽發的證明書／建議可參與活動的推薦書，註明豁免上體育課的時段和適宜參與體能活動的建議或強度。

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陳瑞良校長：運動中增強抗逆力

對於體育科納入小學呈分試及將科學科及人文科佔分總和，將與中英數3個主科看齊，TOPick訪問了3位教育界人士，對於教育局的決定表示歡迎及正面，其中香港初等教育研究學會主席陳瑞良校長，表示多點關注學童的體質，而不是關注體育成績，恆常的運動令到學童擁有良好的體格，學童亦可從運動中增強抗逆力，運動也能帶給他們多巴胺，帶動快樂的情緒，而從小養成運動習慣，有利於身心發展。

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至於常識科分拆做科學及人文科，佔分總和與中英數3個主科看齊，陳瑞良校長指出多元發展對學生有好處「小學女生語文有優勢，男生對於科學好奇心和興趣比較大一點，兩者都能平衡發展。」另外，人文科反映出人文素養價值觀，小朋友對社會上素質要求，促進人文素養，尊重每一個人的價值。

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許定國校長：配合國家「科教興國」政策

佛教林炳炎紀念學校許定國校長表示，過往家長偏重學術為主，現在將體育科納入呈分試，政策措施上幫忙鼓勵小朋友運動，而人文科及科學，尤其科學方面，配合到國家「科教興國」政策，小朋友日常生活更加需要動手做，探究科學原理，正正就是體驗了從活動中學習的精神。

另外都有校長表示，現在的體育科已經不是跑跑跳跳，是有體適能和用紙筆評估，加強體育學習可以為港培訓更多有天份的運動精英，例如張家朗及江旻憓，而家長都不需要擔心體育成績會「肥佬」，除非不參與。

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