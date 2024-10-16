施政報告2024｜消息：上年度51位公務員因行為不當遭免職　當局擬優化紀律機制

▲ 消息指，當局擬優化紀律機制。

施政報告提出要加強公務員管理，包括會檢視《公務人員（管理） 命令》和《公務人員（紀律） 規例》，優化公務員紀律機制，政府消息人士稱，目的是讓紀律聆訊更有效率，強調仍會維持公平公正原則。

消息人士透露，在2023/24年度，公務員涉不正當行為而遭免職的有51宗，較過去5年平均35宗有所上升；81%不當行為個案花9個月時間在紀律秘書處完成調查；違法並遭判決的公務員，則有96%個案在3個月內完成所有內部調查程序。希望可簡化程序，提高紀律聆訊效率，局方明年會就初步方案諮詢公務員敘用委員會。

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▲ 施政報告提出要加強公務員管理，包括會檢視《公務人員 （管理） 命令》和《公務人員 （紀律） 規例》，優化公務員紀律機制。（資料圖片）

施政報告2024丨與內地多城市展開公務員交流計劃

政府又計劃於大灣區內地城市和北京、上海、重慶、武漢及杭州開展雙向的公務員交流計劃。

消息指，每年名額不多於35個，為中、高級公務員而設，屆時內地亦會派公務員來港交流。

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