九巴大叔｜大叔攜傢俬上車被阻　發爛渣駡車長：濫用職權

▲ 大叔携家俬上九巴被阻，發爛渣駡車長「濫用職權」。（取自Threads）

大叔想夾硬帶傢俬上九巴，巴士變身貨大車？一名港女在Treads發文，稱一大叔攜帶家俬乘九巴，被車長拒絕登車，大叔不滿並與車長發生爭執，批評其濫用職權不懂巴士條例，更揚言報警，引發熱議。

網民批評大叔自私，也有人指目測大叔攜帶的傢俬尺寸未違反巴士條例。

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港女於Threads發文表示，其晚上搭乘九巴經過元朗時，一位大叔攜帶家俬上車遭車長拒絕，大叔不滿，批評車長濫用職權「唔識巴士條例」，要求車長「拎條例出黎講，點解唔畀佢上車」。

但由圖片可見，大叔正在使用電話，身旁有一件齊胸高的傢俬疑似是書架。

港女補充，大叔堅持要上車，並揚言報警，令車長無奈停車「好好禮貌係咁道歉話阻到我哋，又堅持唔落車要報警」，結果車上其他乘客看不過眼，於是群起「圍攻大叔」。

九巴大叔｜網民批評大叔自私

此事引來網民熱議，不少人指責大叔，「畀你上就人情，唔畀你上就道理」、「當巴士係貨車？成架車個設計：坐位窄，通道窄，邊有位放？」、「就係以為無賴便是無敵，所以有恃無恐」。

但也有人認爲，目測大叔攜帶的家俬未超過規定尺寸，是合乎規定的「目測大叔帶上車的梯子，體積不大，應該符合巴士規定」。

不過樓主解釋道，當時巴士滿客，輪椅位都有人，車長擔心傢俬可能誤傷乘客，所以不建議大叔上車。

九巴大叔｜巴士携帶物品體積重量限制

其實據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力；乘客攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹。

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