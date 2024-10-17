乳癌丨年僅20歲女證患乳癌　醫生拆解乳房纖維瘤VS原位癌VS乳癌

【乳房纖維瘤/乳癌原位癌/乳癌/乳房自我檢查/乳癌治療】根據2023年公布最新數據，由2011年至2021年，乳癌病患人數超過46,800人，而2021年新症個案更升至5,565宗，按年顯著上升12%。外科專科醫生熊維嘉接受TOPick訪問時表示乳癌發現，治癒率愈高，並拆解乳房纖維瘤、乳癌原位癌及乳癌三者的分別及乳癌常見治療，建議婦女除了接受定期影像檢測外，亦應定期作乳房自我檢查。

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乳癌年輕個案

香港乳癌基金會回應TOPick查詢表示近年接獲不少年輕乳癌患者個案，有個案年僅20歲，而今年一月至九月期間接到82宗年輕乳癌患者個案，按年上升24%。基金會接收的年輕乳癌患者部分因為做身體檢查而確診，亦有年輕個案是因為出外按摩時，被按摩師發現胸部有異而求診及確診。年輕的乳癌患者一般傾向接受乳房保留手術及乳房重建手術保留乳房形狀，並按乳癌期數及腫瘤情況進行化療及電療。

因此基金會提醒，20至39歲女士應每月作自我檢查，每三年接受臨床檢查，並視乎醫生建議，作乳房X光造影檢查或乳房超聲波掃描檢查，而40歲或以上的婦女緊記每月作自我乳房檢查，每兩年則要接受臨床檢查及乳房X光造影檢查。

乳房常見問題丨乳房纖維瘤

外科專科醫生熊維嘉指乳房纖維瘤是一種常見的良性乳房腫瘤，它最常出現於正生育年齡的女士，特別是30歲以下。大部分的患者並沒有任何症狀，很多個案都是在自我檢查時發現的。其真正成因未明，一般認為與荷爾蒙失衡有關，以致乳房內的纖維組織增生，形成結實的腫塊。女士在懷孕和哺乳期間，纖維瘤是有機會變大的。

他指乳房纖維瘤並不會發生癌變或惡化，其生長速度因人而異：有些即使在沒有治療的情況下也會隨著時間自動縮小；有些則會持續變大。萬一乳房纖維瘤的體積逐漸變大，又或持續出現痛楚，他指醫生可能會建議進行手術將之切除，而細小的纖維瘤則可考慮用微創針清除。

乳房常見問題丨乳癌原位癌

外科專科醫生熊維嘉指原位癌是指癌細胞仍在乳腺管內，還沒有侵蝕乳腺管以外的組織，所以沒有能力擴散至淋巴結或其他器官，被視為一種極早期的乳癌，在醫學上又稱為零期乳癌，即還未及第一期。雖然原位癌不是入侵性癌症，但若果沒有好好利用手術將病灶完全切除，有患者將會演變成為入侵性乳癌，所以絕不能掉以輕心。

乳房常見問題丨乳癌

外科專科醫生熊維嘉表示乳癌包括原位癌和入侵性癌症 。入侵性乳癌會侵襲乳房組織，擴散至腋下淋巴腺，以至身體其他部位如肺部、骨骼、肝臟甚至腦部。乳癌會損害受感染器官的功能，更會威脅患者生命。

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外科專科醫生熊維嘉進一步解釋指乳房纖維瘤、原位癌及乳癌自我檢查時觸感的分別，如乳房纖維瘤摸下去較為圓滑、可移動、邊緣清晣，並不會固定在一個地方；原位癌一般情況沒有病徵， 沒有硬塊；入侵性癌症則是有硬塊，腋下淋巴會腫脹。

乳癌常見療法

外科專科醫生熊維嘉指視乎患者的病情及期數，醫生會建議不同治療方法，常見方法如下:

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外科專科醫生熊維嘉呼籲要預防乳癌，大眾平日應避免久坐、多運動、少吃動物脂肪、不煙不酒、紓減壓力，最重要當然是定期做乳房檢查，以及早發現潛在的乳房健康問題。

資料來源: 香港乳癌基金會、外科專科醫生熊維嘉

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