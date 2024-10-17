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兒童職業體驗｜陶陶居小小點心師傅職業體驗　穿廚師服自製蝦餃燒賣完成有證書【附報名詳情】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

廣州老字號茶樓陶陶居舉辦小小點心師傅兒童職業體驗，小朋友可以親手整點心！

【北上攻略/親子好去處/深圳兒童職業體驗/深圳親子遊/陶陶居/點心師傅體驗】假日經常帶小朋友到酒樓飲茶的家長，不如試下讓他們自製點心！小朋友現在有機會成為小小點心師傅，跟大師傅學做蝦餃和燒賣，活動結束後更會頒發證書！即睇活動詳情！

兒童職業體驗｜小小點心師傅體驗 自製蝦餃和燒賣

近日有旅行社跟廣州老字號茶樓陶陶居舉辦小小點心師傅兒童職業體驗，小朋友可以穿上點心廚師服，與店內多位金牌點心大師傅學做蝦餃和燒賣，包好後更可與爸媽一同品嚐！活動完成後會獲頒證書，表揚各位努力的小師傅。

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校長專訪｜德望小學擁11隻駐校貓老師　校長熱心領養動物學生受薰陶立志當獸醫

兒童職業體驗｜老字號陶陶居逾143年歷史

陶陶居為廣州老字號茶樓之一，始於清光緒六年（1880年），至今已有超過143年歷史，更於北京、上海、深圳、廈門等全國各地開設分店。陶陶居提供多款經典粵式點心蝦餃燒賣，亦有推出中秋月餅、端午糉、特色手信等，深受大眾歡迎。

活動流程：

1. 學員簽到，更換點心廚師服
2. 金牌大師傅進行示範教學，手把手教
3. 學員DIY點心兩籠（蝦餃和燒賣，一份三個）
4. 頒發非遺推廣大使證書（此時後廚蒸製點心）
5. 學員現場品嘗自製點心

陶陶居小小點心師傅
日期：10月27日及11月10日
時間：15:00-16:30
地點：
10月27日：深圳市寶安區海雅繽紛城陶陶居
11月10日：深圳市羅湖區天河城購物中心陶陶居
年齡：3-12歲
費用（一大一小）：$168
報名及詳情： 優遊親子旅行社

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