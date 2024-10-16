著數優惠｜屈臣氏流動健康站一連7日走訪各區　20大免費健康評估+送價值$1500禮品包

▲ 屈臣氏流動健康站一連7日走訪各區，20大免費健康評估，送價值$1500禮品包。

【屈臣氏/流動健康站/免費禮品/免費健康評估】各位在職爸媽要兼顧家庭和工作實在十分辛苦，為了讓大家更了解自己身體狀況，屈臣氏由10月17日起，一連7日於全港7個地點設置流動健康站，免費提供20大健康評估，包括三高、心臟健康、內臟脂肪指數等等，更有專業健康團隊即場進行諮詢，完成評估後更會免費送價值超過$1,500的禮品包，即睇地點、時間等詳情！

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屈臣氏流動健康站｜一連7日走訪港九新界

屈臣氏將於10月17日至23日期間，在港九新界各區設置流動健康站，為市民進行免費健康篩查。流動健康站一共提供20大健康評估項目，包括三高及心臟健康評估、身體組成分析、肌力測試，以及腦部健康測試。當中包括三高（血糖、總膽固醇、血壓）篩查、流動心電圖、血管彈性評估、內臟脂肪指數、體型判斷等專業測試。

届時將會有專業健康團隊在場為市民提供專業測量、分析及個人化諮詢，完成健康評估後，更可免費獲得價值超過$1,500的健康禮品包及獨家產品優惠。

屈臣氏流動健康站｜活動詳情

活動日期：10月17日至10月23日

活動時間：10:00AM – 6:00PM

點擊下圖查看屈臣氏流動健康站地點及出動日期：

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