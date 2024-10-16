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兒童健康｜孩子遲換牙家長好擔心？　一文睇清6大兒童換牙Q&A

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

兒童6歲開始換牙，一文睇清6大兒童換牙Q&A。

牙齒整齊除了影響外觀，也會影響小朋友的咀嚼及語言能力。一般來說，兒童換牙期大約在6歲開始，到12至13歲左右結束。踏入換牙期，乳齒就會因牙根收縮而變得鬆動，並且先後有序地脫落，繼承恆齒就會在空位上逐一長出。以下為關於兒童換牙期的6大Q&A，供家長參考。

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1.孩子新長出的門牙為甚麼呈鋸齒狀？

新長出的門牙呈鋸齒狀是正常現象，一段時間後，鋸齒部分就會自然磨平。

2.孩子上排門牙長出後，呈「八」字向兩旁分開，是否需要箍牙？

這個所謂「醜小鴨階段」只是過渡期，通常當兩旁犬齒都長出時，門牙就會變得較垂直，縫隙也會收窄。

3.孩子下排的恆門牙在乳門牙背後長出，形成重疊牙，是否需要把乳門牙拔掉？

一般而言，乳門牙會自然鬆動，舌頭也會把恆門牙向前推，漸漸地乳門牙會脫落，恆門牙也就回到其所屬位置，回復正常的排列，故此毋須把乳門牙拔除。

4.門牙長得不整齊，可否脫去旁邊的乳齒，以騰出空間讓門牙可整齊排列？

由於孩子的頜骨發育還沒完成，而恆齒的體積又較乳齒大，恆齒長出時就可能不夠適當空間，牙齒排列因而變得擁擠。一般來說，牙齒是否排列整齊是要等待至全部乳齒都換上恆齒後才可以確定。如有疑問，可以請教你的牙科醫生。

5.孩子的牙齒參差不齊，何時適合進行牙齒矯正治療？

一般而言，要待全部乳齒都換上恆齒，頜骨亦大致發育穩定才可確定牙齒排列是否不整齊，那時可因應情況才決定是否接受牙齒矯正治療。

6.孩子比同齡小朋友遲換牙，是否有問題？

換牙的遲與早是因人而異的，家長無需擔心。如果對換牙期有任何疑問，可請教牙科醫生。

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