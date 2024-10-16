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保健食品｜提升免疫力成為新常態 調查：港人半年付185億買保健食品

健康資訊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港保健食品協會今年委託委託香港中文大學香港亞太研究所作「2024年香港保健食品市場調查」電話市場調查，

香港保健食品協會於2024年5月至7月期間，委託香港中文大學香港亞太研究所進行全港電話調查，訪問超過1,000名年滿18歲的市民，以了解他們對保健食品的認識、需求及市場現況。調查結果於早前在立法會發布。

調查顯示，23.0%的受訪者表示相比新冠疫情前，當前購買保健食品的數量有所增加，估計過去6個月內使用過保健食品的香港市民超過390萬人，總支出約185億港元。

邵家輝議員 立法會議員（批發及零售界）

受訪者中，83.7%能清楚區分保健食品與非保健食品，而62.9%的受訪者在過去六個月曾使用過保健食品，最受歡迎的類別為維他命和礦物質（56.2%）、益生菌（36.8%）及中式保健食品（26.8%）。

調查還顯示，接近6成的受訪者在選擇產品時最看重其功效，其次是價格及口碑。在保健食品支出方面，中式保健食品使用者每月平均支出為港幣904.54元，整體保健食品使用者每月平均支出為港幣781.59元。最多受訪者選擇在連鎖商店購買保健食品，而主要資訊來源為朋友或家人及電視。

根據調查結果，香港保健食品協會建議政府和業界加強對保健食品的教育，提升市民的認識與正確使用方法。建立集中化的資訊平台以便市民查詢相關資訊，並提供資助以鼓勵企業進行創新和研發，滿足消費者需求。

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