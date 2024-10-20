女拔名人校友｜神校拔萃女書院擁一條龍升學優勢　盤點15位名人+星二代女拔學霸

▲ Band 1直資女校拔萃女書院名人輩出。

【拔萃女小學/拔萃女書院/女拔名人校友】傳統名校深受港爸港媽熱捧，當中位於油尖旺區的拔萃女小學屬頂尖Band 1名校，女小拔與拔萃女書院結龍，畢業生可直升中學部，深受家長歡迎，小一學額可謂爭崩頭。

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擁有逾160年歷史的拔萃女小學為一所傳統私立基督教女校，該校以英文作為教學語言，女拔校風純樸，注重學術之餘，亦著重體育和藝術的發展，學校設有23個運動項目校隊訓練、11個音樂小組或樂團，以及其他多元化的課外活動。

另外，中學部拔萃女書院的學生於公開試成績卓越，歷年誕生多名狀元，不少政商界名人及娛圈女星也是女拔出身，現在由TOPick為大家盤點女拔學霸。

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▲ Band 1名校拔萃女書院創校逾160年，至今仍是不少家長最心儀的學校。（香港經濟日報圖片）

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女拔萃名人校友｜1. 商界女強人周凱旋

被《華爾街日報》評選為「亞洲商界女性十強」之一的周凱旋是女拔出身，周父早年安排女兒入讀名校拔萃女書院，周凱旋自細勤奮好學，讀書時代表現活躍，畢業後赴澳洲新南威爾士大學深造。

周凱旋為維港投資（Horizons Ventures）創辦人，另外，她多次投資始創公司，包括facebook、Skype、Siri及Spotify等，為全球最有權力女性排名第75位。

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女拔萃名人校友｜2. 十優港姐麥明詩

近年說起女拔狀元，大家定會想起麥明詩，現年32歲的她曾就讀拔萃女小學和拔萃女書院，2009年，麥明詩於香港中學會考考獲10A佳績，成為該屆會考狀元，之後負笈英國修讀預科。

2011年，預科畢業後麥明詩升讀劍橋大學紐納姆學院法律系，及至2014年畢業取得法律學文學士學位二級榮譽，翌年回港參選港姐，更以「十優港姐」之名奪冠。

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女拔萃名人校友｜3. 前港姐亞軍龐卓欣

已淡出娛圈的龐卓欣跟麥明詩屬同屆港姐，這位港姐亞軍也是女拔校友，32歲的龐卓欣曾就讀拔萃女小學和拔萃女書院，之後畢業於美國曼哈頓音樂學院，修讀聲樂的她已轉型為音樂老師。

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女拔萃名人校友｜4. 選美皇后楊寶玲

女拔可說是「港姐搖籃」，87年港姐冠軍楊寶玲也是女拔出身，中學時她就讀於拔萃女書院，其後往英國史篤城求學。

1987年，楊寶玲參選港姐奪冠，翌年，楊寶玲先後於英國參加世界小姐的競選，獲得亞洲皇后，其後楊寶玲加入TVB，曾演出《他來自江湖》、《大都會》等劇集，及至92年離巢轉型從商，為某珠寶上市集團任非執行董事。

女拔萃名人校友｜5. 首屆港姐冠軍孫泳恩

現年69歲的孫泳恩曾就讀女拔，當年她於周梁淑怡建議下參選1973年港姐競選，最終奪冠兼加入娛圈。

其後孫泳恩退出幕前，曾到美國麻省攻讀工商管理，惟兩年後放棄學業重返TVB，早年孫泳恩定居美國並任職地產經紀。

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女拔萃名人校友｜6. 華語天后莫文蔚

莫文蔚於1993年出道，為歌影雙線發展的女藝人，她曾推出逾30張專輯兼出演50部電影，更時常參與各類慈善活動，絕對是有氣質的才女。

莫文蔚從小獲媽媽莫何敏儀悉心栽培，54歲的莫文蔚中小學均就讀女拔，會考成績取得3A（英語、法語及家政） 優異成績，隨後往英國倫敦大學皇家哈洛威學院主修意大利語和意大利文學，曾獲頒第一屆「香港傑出學生獎」。

女拔萃名人校友｜7. 兒童教育家潘芳芳

潘芳芳中小學均就讀女拔，中六畢業後她往夏威夷大學留學，主修旅遊及酒店管理，努力進修的潘芳芳其後於愛爾蘭完成教育碩士學位，精通6種語言包括廣東話、英語、國語、上海話、法文及日文。

1987年加入TVB的潘芳芳主力任主持及配音工作，90年代起，潘芳芳獲潘錦溪教育學院邀請為客席導師，幫忙設計兒童語文教育課程及擔任導師，另外為小學設計及執行英語學習課程和活動。

女拔萃名人校友｜8. 寸嘴作家王迪詩

憑著寫報章專欄走紅的王迪詩，為人我行我素，中學就讀女拔萃的她曾玩劍擊和打英式籃球，由於練習不多而半途放棄。

中學畢業後王迪詩升讀中文大學新聞系，喜愛寫作的她做作家及電台節目主持。

女拔萃名人校友｜9. 著名編劇兼導演岸西

岸西原名何碧雯，早年居於元朗的她就讀天主教崇德英文書院 ，會考成績優異的岸西轉到拔萃女書院升讀預科。

擅於拍文藝片的岸西，曾兩度獲得香港電影金像獎最佳編劇，並曾憑藉電影《甜蜜蜜》奪得亞太影展以及台灣電影金馬獎等獎項。

女拔萃名人校友｜10. 音樂監製黃丹儀

著名女琴手、作曲人、編曲人及音樂監製黃丹儀，中學時代就讀女拔，醉心音樂的她往日本進修，1990年，黃丹儀畢業於日本山葉音樂學院。1992年，她完成東京尚美大學的課程。

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拔萃女書院才女輩出，故近年深得不少星級父母喜愛，等我們盤點一下星二代女拔學霸。

女拔萃星二代校友｜1. 陳奕迅女兒陳康堤

歌王陳奕迅跟徐濠縈的愛女陳康堤已經20歲，年幼時她就讀維多利亞幼稚園，其後在媽咪安排下轉讀基督堂幼稚園，阿徐目的是想康堤入讀拔萃女小學，可以一條龍直升中學。

成功入讀女拔後，徐濠縈曾透露，女兒運動表現十分出色，成為學校手球校隊成員之一，多次代表學校出賽。

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女拔萃星二代校友｜2. 林海峰女兒林泳林清

林海峰跟天后彭羚婚後育有兩女，大女林泳24歲，細女林清亦已經19歲，姊妹倆同樣就讀名校女拔。林泳當年於拔萃女書院讀完初中，之後轉校讀漢基國際學校，高中畢業後林泳負笈海外。

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女拔萃星二代校友｜3. 汪琳女兒張梓彤

已息影的汪琳多年來悉心栽培子女，女兒Kesha於6歲時成功考入傳統名校拔萃女小學，今年9月愛女Kesha升上小一，汪琳於社交網分享一對子女的畢業相。

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女拔萃星二代校友｜4. 任達華女兒任晴佳

現年20歲的任晴佳（Ella）為任達華與名模琦琦的獨生女，任晴佳中學時曾就讀拔萃女書院，不過之後轉校新加坡國際學校，14歲那年父母送她往英國升學，並後升讀倫敦大學。

不過今年5月底，任晴佳分享一張背景為美國哥倫比亞大學的照片，未知是否已轉校。

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