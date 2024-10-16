小學呈分試｜取得醫生證明可否豁免體育科呈分試？　考試日請病假能否補考？

▲ 小學體育科將首度納入小五、小六生的升中呈分試。

小學體育科將首度納入小五、小六生的升中呈分試，但設有豁免考試安排，例如學生因健康理由並獲醫生證明，可豁免上體育課及考試；如學生在考試日身體不適並持有醫生紙，學校亦可安排補考。

教育局今日（16日）公布，敲定2026/27學年小五級下學期開始，將體育科納入呈分試，以鼓勵學生做運動。

體育科評估豁免安排方面，教育局通函指，學校須恆常地於每年開學時向家長派發體育課家長同意書，強調體育為學校課程基要部分，倘若學生因健康理由需要豁免上體育課，須呈交由註冊醫生簽發的證明書，或建議其可參與活動的推薦書，註明豁免上體育課的時段和適宜參與體能活動的建議或強度。

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▲ 小學體育科將首度納入小五、小六生的升中呈分試，但設有豁免考試安排。（資料圖片）

小學呈分試｜學生考試日不適可補考

政府消息人士舉例指，如學生獲豁免考試，其體育科成績便無須呈分，該次呈分試總分會扣減體育科所佔的2分，即改為36分；如學生在考試當日感不適，學校可安排補考，原則上在學校呈分限期前完成便可。

此外，教育局已就有特殊教育需要（SEN）學生制訂特別考試安排的指引，學校可為有需要的學生作出申報，有關申請須經相關專業人士評估 。

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