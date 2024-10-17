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大腸癌｜女子狂排血便懵然不知　拖兩年揭罹末期大腸癌　醫生嘆：問題在馬桶

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 40 分鐘前

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【大腸癌／癌症／先兆／血便】多觀察身體異狀可以及早發現癌兆，增加治癒機率。台灣一名６旬婦人長期貧血，經常頭暈跌倒，屢求醫亦找不出病因。後來因為一次嚴重跌倒終於入院做腸胃鏡檢查，住院期間才驚訝發現自己一直以來都有血便的問題，但因為１個「巧合」延醫２年，終確診患末期大腸癌。

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大腸癌｜長期貧血屢求醫　惟找不出病因

台灣肝膽腸胃科醫師王威迪在《醫師好辣》節目中分享病例，一名60歲婦人兩年前求醫，指自己平日一站起來就會頭暈、冒冷汗、想嘔。由於婦人已經步入更年期，故此當時的主診醫生先排除婦科方面的問題，同時婦人亦無任何遺傳性地中海貧血病史。醫生遂問關於婦人排便狀況和習慣，婦人表示大小便一切正常。隨後醫生為婦人抽血，發現她血色素只有正常標準的一半（正常值為12），擔心可能是缺鐵性貧血，因此處方鐵劑給她。

王威迪表示，婦人服用鐵劑後，貧血狀況不但沒有好轉，每隔3個月就會出現頭暈至差點跌倒的情況，故此醫生多番詢問婦人有否出現血便或陰道異常出血的情況。婦人每次都向醫生表示自己無大礙，亦拒絕醫生照腸胃內窺鏡檢查的建議。直到一次嚴重貧血致跌倒，該次意外甚至撞傷頭部入院治療，婦人終於妥協入院做腸胃鏡檢查。

大腸癌｜忽略血便徵兆源於家中馬桶顏色

檢查前的2、3天，婦人須留院觀察，她此時才發現原來自己一直都有血便的問題，而以往一直未有發現的原因是因為她家中的馬桶是紅色的，故此從來不覺得大便有異常。一直到住進醫院的那幾天，醫院的白色馬桶才見到大便帶血。

最後婦人做完腸胃鏡檢查後，王威迪發現整條大腸已被腫瘤塞住，「只留下一個拇指大的空間」，且癌細胞已經轉移至肝臟，終於確診末期大腸癌。王威迪指出，通常第三期左右的大腸癌會導致出現貧血症狀，因腫瘤表面出血造成血便，

如果她家馬桶是白色的，也許有機會早點發現。

王威迪提醒，老年人是大腸癌的高危族群之一，故此可多加留意家中長輩大小便是否帶血。他指，不僅是大腸癌，男性的前列腺疾病都可能出現血尿，及早發現可以增加治療機率。

大腸癌｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

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